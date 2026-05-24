آغاز فرایند بازسازی ۴ دانشگاه و انستیتوپاستور با اعتبار مالیاتی بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست مشترک هم‌اندیشی و بررسی سازوکار بازسازی دانشگاه‌های شاخص آسیب‌دیده در جنگ رمضان با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز رؤسای دانشگاه‌های آسیب‌دیده برگزار شد.

در این نشست که مسعود تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی، سید ظفراله کلانتری، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان، محمود شکریه، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران و احسان مصطفوی، رئیس انستیتو پاستور حضور داشتند، سازوکار عملیاتی بازسازی این مراکز علمی و پژوهشی با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی بررسی و نهایی شد.

استقرار سازوکار تأمین مالی از محل اعتبار مالیاتی

حسین افشین در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه علم و فناوری در کشور اظهار داشت: این که به خود اجازه می‌دهند حرکت دانشگاه را بشکنند، نشان می‌دهد جایگاه علم و فناوری ما بسیار بالا است. مهم‌ترین واکنش ما به این رویداد می‌تواند این باشد که این چهار دانشگاه را زودتر از بقیه، با کیفیتی به مراتب بالاتر و کارآمدتر بازسازی کنیم.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت افزود: با وجود مشکلات بودجه‌ای، تمهیداتی اندیشیده شد و با وزیر اقتصاد توافق کردیم که سهمی از بخش‌های راهبردی تعیین شده در این چهار دانشگاه و انستیتو پاستور را از محل اعتبار مالیاتی تأمین کنیم تا فرآیند بازسازی آزمایشگاه های آسیب دیده به شکل بهتری انجام شود.

وی ادامه داد: این بودجه از محل اعتبار مالیاتی مصوب، تامین می‌شود و مقرر شد وزارت اقتصاد چند بانک را معرفی کند تا هر یک از دانشگاه‌ها و نیز انستیتو پاستور، به یکی از این بانک‌ها متصل شوند.

الزام ارزیابی دقیق خسارت‌ها

رئیس بنیاد ملی نخبگان، به پیش‌شرط‌های لازم برای تامین خسارت در این سازوکار، اشاره کرد و توضیح داد: اداره مالیات اعلام آمادگی کرده است، اما ارزیابی خسارت دانشگاه‌ها باید توسط سه کارشناس رسمی دادگستری تعیین و تأیید شده باشد. تجهیزات قدیمی که دیگر قابل جایگزینی نیستند یا جایگزینی آن‌ها منطقی به نظر نمی‌رسد، با نظر ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با نمونه روزآمد و کارآمدتر جایگزین و به عنوان هزینه قابل قبول اعتبار مالیاتی تایید می‌شوند.

وی افزود: این آمادگی وجود دارد که با تأمین مستندات لازم و تخصیص عدد دقیق خسارت وارده این فرآیند در شورای راهبری دانش‌بنیان تأیید شود و تأمین مالی برای بازسازی صورت گیرد.

سرعت‌بخشی به بازسازی با تفکیک ساختمان و تجهیزات

افشین، با اشاره به لزوم تسریع در فرآیند بازسازی، با توجه به اهمیت راهبردی و فناورانه مراکز آسیب دیده، گفت: لازم است به موازات تأمین هزینه و بازسازی ساختمان، زمینه خرید تجهیزات نیز فراهم شود تا این فرآیند سرعت بگیرد.

وی تأکید کرد: چهار دانشگاه و انستیتو پاستور با هماهنگی بانک‌ها بازسازی می‌شوند و دانشگاه ها و انسیتو پاستور به عنوان تحویل گیرنده خواهند بود.

معاون علمی رئیس‌جمهور، با اشاره به این‌که ۳۲ مرکز پژوهشی کشور در جنگ تحمیلی سوم، آسیب دیده‌اند، خاطرنشان کرد: در این فاز، بخش‌های مشخصی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی اصفهان و علم و صنعت ایران و نیز انستیتو پاستور، به دلیل قرار گرفتن در لبه دانش و فناوری، در اولویت قرار گرفته‌اند و مرحله به مرحله به سراغ سایر مراکز می‌رویم.

معاون علمی رئیس‌جمهور در خصوص نحوه تخصیص این بودجه تصریح کرد: برای دستیابی به بهترین نتیجه، فرآیند تخصیص باید اولویت‌بندی شود. در این مسیر، دانشگاه‌ها باید فازبندی خود را به تفکیک ارائه دهند تا در گام اول، منابع به بخش تجهیزات اختصاص یابد تا پروژه‌ها هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند و بخش ساخت‌وساز در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

افشین خاطرنشان کرد: معاونت علمی با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، در حال تدوین سازوکاری برای تامین این بودجه است. پس از تکمیل فرآیند ارزیابی، نهایی شدن فهرستها و تعیین اولویت‌ها، تصمیمات اجرایی برای هر دانشگاه به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد.

افشین تأکید کرد: در این فاز، بخش‌های راهبردی و حائز اهمیت بسیار بالاتر از حیث فناوری، انتخاب شد. باید در نظر داشت، حمایت از بازسازی برخی از سایر مراکز آسیب دیده، نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری حاکمیتی میان دیگر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت علوم و وزارت ارتباطات است که در مراحل بعدی پیگیری خواهد شد.

افشین در جمع‌بندی این نشست اظهار امیدواری کرد: بتوانیم با قوّت بهتر و پرشور آغاز کنیم و این روند را به سرعت به سرانجام برسانیم. این اقدام گام نخست در مسیر جبران خسارت‌های وارده به زیرساخت‌های علمی کشور است و تلاش داریم قدم به قدم جلو برویم.

امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست بر هماهنگی کامل میان دانشگاه‌ها، بانک‌ها و معاونت علمی تأکید کرد و گفت: باید از سایر روش‌های تامین مالی برای تکمیل این بازسازی‌ها مانند اوراق وقف، جلب حمایت بین المللی، فاکتورینگ نیز استفاده کرد.

در این نشست روسای دانشگاه‌های صنعتی شریف، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و رئیس انستیتو پاستور، گزارشی از خسارت‌های وارده به بخش‌های مختلف ارائه کردند.