حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت برآورد خسارت شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: در حال حاضر در مرحله نهایی ارزیابی خسارت هستیم. طی این مدت تلاش کردیم از اکثر شرکتهای دانشبنیان و زیرساختهای پژوهشی آسیبدیده بازدید کنیم و اکنون ارزیابیها تقریباً تکمیل شده است.فرآیند بازسازی مراکز آسیب دیده در ۳ مرحله تعریف شده است؛ ابتدا برآورد دقیق خسارات و تجهیزات، سپس اولویتبندی و در نهایت ورود به مرحله احیا و بازسازی.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای پرداخت خسارت، لازم است برآورد رسمی توسط کارشناس دادگستری انجام شود، خاطرنشان کرد: این فرآیند هنوز از سوی برخی شرکتها بهطور کامل طی نشده، اما وزارت صمت بهعنوان یکی از نمایندگان دولت در این موضوع حضور دارد و پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
افشین ادامه داد: علاوه بر این، از طریق صندوقهای حمایتی و معاونت علمی نیز برنامهریزیهایی برای راهاندازی سریع شرکتها انجام شده است. در این زمینه دو مسیر دنبال میشود؛ نخست، بازسازی کامل که در چارچوب فرآیندهای دولت قرار میگیرد، و دوم، بازتولید و احیای سریعتر شرکتها از طریق مسیرهای میانبر تا بتوانند پیش از تکمیل بازسازی، فعالیت تولیدی خود را از سر بگیرند. در همین راستا آماده هستیم از هر پیشنهادی که به بازسازی سریعتر شرکتهای آسیبدیده کمک کند، حمایت کنیم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با اشاره به خسارت واردشده به مراکز دانشگاهی گفت: در جریان حوادث اخیر، ۳۲ مرکز پژوهشی دانشگاهی آسیب دیدند که در این میان ۴ دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه صنعتی شریف بهطور عمده متحمل خسارت شدند.
وی خاطرنشان کرد: برای بازسازی این مراکز، با وزیر امور اقتصادی و دارایی توافقنامهای امضا شده است تا از محل ظرفیتهای مالیاتی حوزههای اقتصادی کشور، منابع لازم برای بازسازی این چهار مرکز تأمین و در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش مهر، از مجموع حدود ۱۱هزار شرکت دانشبنیان کشور، نزدیک به یکدرصد، یعنی حدود ۱۰۰ شرکت، دچار آسیب شدهاند و حدود ۲۵میلیون دلار خسارت ارزی و ۵۵همت خسارت ریالی متحمل شدهاند
