به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست مشترک حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با محسن پاک‌نژاد وزیر نفت امروز ۲۹ اردیبهشت‌ماه در محل این وزارتخانه برگزار شد.

در این نشست، حوزه‌های مختلف همکاری میان معاونت علمی و وزارت نفت با هدف بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری برای بازسازی و احیای آسیب‌های جنگ رمضان در صنایع نفتی و پتروشیمی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

تمرکز گفت‌وگوها در این نشست، بر شناسایی نیازهای فناورانه، اولویت‌بندی پروژه‌ها و نقش‌آفرینی مستقیم فناوری‌های نوین در مسیر ترمیم زیرساخت‌ها و افزایش تاب‌آوری بخش انرژی بود.

همچنین در ادامه جلسه، حسین افشین برآورد و ارزیابی خود از سطح و میزان آسیب‌ها در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی را ارائه کرد و نکات مرتبط با وضعیت مناطق آسیب‌دیده در استان‌های متاثر از جنگ را تشریح کرد. این ارائه، زمینه‌ساز هم‌افزایی بیشتر برای تصمیم‌گیری عملیاتی و طراحی مسیر همکاری‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شد.

در این دیدار، افشین با ارائه گزارشی از سفرهای استانی خود، چالش‌ها و موانع پیش‌روی شرکت‌های آسیب‌دیده در استان‌های مختلف کشور را تشریح کرد. وی همچنین بر ضرورت توجه به مسائل اجرایی و تسهیل‌گری برای انتقال سریع‌تر دستاوردهای فناورانه به میدان عمل تاکید داشت.

در پایان، با توجه به اهمیت سرعت‌بخشی به بازسازی به همراه ارتقای فناورانه زیرساخت‌های این حوزه و همچنین استفاده از توانمندی‌های روزآمد، مقرر شد همکاری دو جانبه میان معاونت علمی رئیس‌جمهور و وزارت نفت برای احیا و بازسازی آسیب‌های جنگی در حوزه نفت و پتروشیمی با اتکا به ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و زیست‌بوم فناوری به‌صورت منسجم و مرحله‌ای آغاز شود.

هدف از این هماهنگی، تقویت هم‌سویی میان معاونت علمی و بدنه تصمیم‌گیرنده دولت عنوان شد تا با حذف فرآیندهای موازی و رفع تداخل‌های اجرایی، مصوبات مرتبط با سرعت بیشتری به مرحله اجرا برسد.

این توافق، گامی در جهت اتصال هرچه بیشتر مسئله‌محوری صنعت نفت به توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور و همچنین ایجاد سازوکارهای حمایتی برای استقرار فناوری در مسیر بازسازی و توسعه پایدار به شمار می‌رود.