تفسیرهای سیاسی آمریکایی ها از تغییر کمپ تیم ملی فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله حدود ۲۰ روز مانده تا آغاز رقابتهای جام جهانی، تصمیم فدراسیون فوتبال ایران برای انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک به یکی از مهمترین سوژههای رسانههای بینالمللی تبدیل شده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را راهکاری برای عبور از مشکلات مربوط به صدور ویزا و کاهش تنشهای سیاسی میان تهران و واشنگتن توصیف کردهاند.
پس از آنکه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران، اعلام کرد با موافقت فیفا محل استقرار و تمرین تیم ملی ایران از خاک آمریکا به مکزیک منتقل میشود، موج گستردهای از واکنشها در رسانههای جهان شکل گرفت. رسانههای آمریکایی، اروپایی و منطقهای این اقدام را حرکتی تاکتیکی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در روند آمادهسازی تیم ملی ایران ارزیابی کردند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP) در گزارشی ویژه نوشت: ایران با انتقال کمپ خود به مکزیک، عملاً مشکلات ناشی از تعلل احتمالی دولت آمریکا در صدور ویزا را خنثی کرده است. این رسانه تأکید کرد که تیم ملی ایران به جای حضور طولانیمدت در خاک آمریکا، تنها برای انجام مسابقات وارد این کشور خواهد شد و باقی اردو و تمرینات خود را در مکزیک برگزار میکند. به باور AP، این تصمیم ریسکهای اداری و سیاسی را تا حد زیادی کاهش میدهد.
روزنامه نیویورک تایمز نیز این موضوع را یکی از مهمترین تحولات پیرامون جام جهانی توصیف کرد و نوشت: فدراسیون فوتبال ایران با هماهنگی فیفا تلاش کرده شرایطی فراهم کند که تیم ملی با کمترین تنش و مشکل لجستیکی وارد مسابقات شود. این رسانه آمریکایی تأکید کرد انتقال کمپ به مکزیک باعث میشود بازیکنان و اعضای کادر فنی در روزهای پایانی و پس از دریافت ویزا، مستقیماً برای مسابقات وارد آمریکا شوند.
در همین حال، شبکه TRT ترکیه نیز این اقدام را نوعی «ترفند مدیریتی» برای کاهش کارشکنیهای احتمالی آمریکا دانست. این شبکه گزارش داد ایران با انتخاب مکزیک به عنوان پایگاه اصلی خود، بلاتکلیفی ناشی از مسائل ویزا را به حداقل رسانده و تمرکز خود را روی آمادهسازی فنی تیم قرار داده است.
برخی تحلیلگران ورزشی معتقدند تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال ایران علاوه بر جنبههای سیاسی و اداری، از نظر فنی نیز میتواند مفید باشد؛ زیرا تیم ملی در فضایی آرامتر و به دور از فشارهای رسانهای آمریکا تمرین خواهد کرد. همچنین نزدیکی جغرافیایی مکزیک به محل برگزاری مسابقات، امکان سفر سریع و هماهنگی بهتر برای حضور در بازیها را فراهم میکند.
این اتفاق در حالی رخ داده که مسئله ورود تیمها و هواداران برخی کشورها به آمریکا، از مدتها قبل به یکی از نگرانیهای مهم جام جهانی تبدیل شده بود. اکنون تصمیم ایران برای انتقال کمپ به مکزیک، به عنوان یکی از مهمترین تدابیر مدیریتی پیش از آغاز رقابتها مورد توجه رسانههای جهان قرار گرفته و بسیاری آن را نمونهای از «مدیریت بحران» در آستانه بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان میدانند.
