به گزارش خبرنگار مهر، تغییر غیرمنتظره در فهرست تیم ملی فوتبال ایران برای اردوی ترکیه، بیش از هر چیز یک پیام روشن از سوی امیر قلعهنویی داشت مبنی بر اینکه او و دستیارانش از عملکرد مهاجمان حاضر در اردو اصلا راضی نیستند!
سرمربی تیم ملی در حالی پس از مصدومیت روزبه چشمی تصمیم به اضافه کردن یک بازیکن جدید گرفت که انتظار میرفت جانشینی برای پست دفاعی یا هافبک تدافعی انتخاب شود اما دعوت از شهریار مغانلو نشان داد دغدغه اصلی کادرفنی جای دیگری است؛ خط حملهای که ظاهرا نتوانسته رضایت کامل قلعهنویی را جلب کند.
در شرایطی که تیم ملی خود را برای جام جهانی ۲۰۲۶ آماده میکند، اضافه شدن مغانلو به جمع ملیپوشان تصمیمی قابل تامل بود. مهاجمی که طی دو فصل گذشته در اتحاد کلباء امارات عملکردی معمولی داشته و در بسیاری از مسابقات نیز نیمکتنشین بوده است، حالا دوباره به اردو دعوت شده تا شاید بتواند بخشی از نیاز تاکتیکی موردنظر سرمربی را برطرف کند.
انتخابی که نشان میدهد قلعهنویی هنوز در خط حمله به ترکیب ایدهآل خود نرسیده است. حضور مهاجمانی مانند مهدی طارمی، دنیس اکرت، امیرحسین حسینزاده و کسری طاهری نیز باعث نشده نگرانیهای فنی کادرفنی برطرف شود و به همین دلیل سرمربی تیم ملی ترجیح داده گزینهای متفاوت با ویژگیهای فیزیکی خاص را به اردو اضافه کند.
مغانلو با قامت بلند و توانایی بازی هوایی، دقیقا همان مهاجمی است که میتواند در «پلن B» همیشگی قلعهنویی ایفای نقش کند. تاکتیکی که بر ارسال از جناحین و استفاده از ضربات سر در محوطه جریمه استوار است. موضوعی که در سالهای اخیر بارها در تیمهای تحت هدایت قلعهنویی دیده شده و حالا به نظر میرسد در تیم ملی نیز همچنان یکی از راهکارهای مهم هجومی او محسوب میشود.
دعوت از مهاجمی که در ماههای اخیر دور از اوج بوده، شاید بیش از آنکه پاداش عملکرد باشگاهیاش باشد، نشانهای از تردید کادرفنی نسبت به کارایی مهاجمان فعلی تیم ملی در اردوی ترکیه باشد؛ اردوگاهی که حالا مشخص شده هنوز نتوانسته خیال قلعهنویی را از خط آتش تیمش راحت کند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
