ایران برابر رقبا دست و پا بسته نیست/ کار سختی مقابل ایتالیا داریم

فاطمه شریف سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره گروه‌بندی و رقبای ایران در بازی‌های المپیک داکار اظهار کرد: در گروه نسبتاً سختی قرار گرفته‌ایم. ایتالیا به دلیل جایگاه بالاتر در رنکینگ به عنوان سرگروه انتخاب شده و سایر تیم‌ها هم از شرایط خوبی برخوردار هستند. در مسابقات جام جهانی بزرگسالان شاهد عملکرد ایتالیا بودیم و می‌توانم بگویم تیم بسیار قدرتمندی دارند. این موضوع نشان می‌دهد که حتی در رده‌های سنی پایین‌تر هم برای رسیدن به اهداف خود برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی در ادامه گفت: طبیعی است که کار ما در بازی‌های المپیک ساده نخواهد بود اما تلاش خواهیم کرد تا از نام و اعتبار ایران دفاع کنیم. تجربه ما در بازی‌های آسیایی بحرین که به قهرمانی رسیدیم نشان داد هیچ موفقیتی آسان به دست نمی‌آید و بر همین اساس نمی‌توان از حالا نتیجه بازی‌های المپیک را پیش‌بینی کرد.

سرمربی تیم ملی فوتسال جوانان درباره روند آماده سازی تیم عنوان کرد: اردوهای تیم ملی را آغاز کرده‌ایم و از ۴۴ بازیکن برای حضور در تمرینات دعوت به عمل آمده است. با این حال به دلیل همزمانی با ماه خرداد و امتحانات دانش‌آموزان نمی‌توانیم در این مدت اردو برگزار کنیم چون تمام بازیکن‌های ما دانش آموز هستند اما پس از پایان خرداد با جدیت بیشتری روند آماده‌سازی را ادامه خواهیم داد. هدف ما این است که تیمی منسجم و آماده راهی داکار شود.

شریف اضافه کرد: همچنین امیدواریم بتوانیم بازی‌های تدارکاتی مناسبی برگزار کنیم چرا که به شدت به این تجربه نیاز داریم. ما دوست داشتیم پس از قهرمانی در بحرین تیم را به مسابقات کافا اعزام کنیم اما تغییر زمان برگزاری این رقابت‌ها و هم‌زمانی با امتحانات بازیکنان باعث شد که این امکان فراهم نشود. از سوی دیگر تیم ملی بزرگسالان نیز در آبان ماه در رقابت‌های داخل آسیا شرکت می‌کند و طبیعتاً برای آماده‌سازی خود به حضور در مسابقات کافا نیاز دارد. بنابراین فدراسیون تصمیم گرفت که این تیم به رقابت‌ها اعزام شود که ما به تصمیم فدراسیون احترام می‌گذاریم.

وی در ادامه تاکید کرد: روزهای پیش رو دشوار خواهد بود و باید رقبای خود را به دقت آنالیز کنیم. هدف ما این است که بهترین نتیجه ممکن را در داکار رقم بزنیم. ایران تنها نماینده آسیا در این مسابقات است و باید از عنوان قهرمانی فوتسال آسیا دفاع کنیم. فوتسال ایران در همه رده‌های سنی چه در بخش بانوان و چه در بخش مردان نشان داده که حرفی برای گفتن دارد.

شریف در پایان خاطرنشان کرد: با تمرینات منظم، آنالیز دقیق رقبا و حمایت فدراسیون امیدواریم تیمی آماده، منسجم و قدرتمند راهی داکار شود و بتوانیم باعث افتخار کشورمان در عرصه بین‌المللی باشیم.

بازی‌های المپیک داکار اواخر آبان‌ سال جاری به میزبانی کشور سنگال برگزار می‌شود که بر اساس قرعه کشی انجام شده تیم ملی دختران جوان در گروه B این مسابقات قرار دارند.

گروه بندی مسابقات به شرح زیر است؛



گروه A:



*سنگال، فیجی، کلمیا و اوکراین



گروه B:



*ایتالیا، کامرون، کاستاریکا و ایران

تیم ملی جوانان زنان کشورمان با هدایت فاطمه شریف سال گذشته با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی بحرین را از آن خود کرد و حالا به عنوان یکی از مدعیان آماده حضور در این رقابت‌هاست.