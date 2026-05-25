جلسه مهم هیئت رئیسه فدراسیون برای اتخاذ چند تصمیم مهم

به گزارش خبرنگار مهر،هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز دوشنبه جلسه ای مهم را درباره آخرین وضعیت تیم های ملی و همچنین تعیین تکلیف نمایندگان فوتبال باشگاهی برای فصل آینده رقابت ها برگزار می کند.

در این نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون قرار است در خصوص جزئیات جلسه های حضوری و آنلاین با ماتیاس گرفستروم دبیرکل فیفا و همچنین گفتگوهای تلفنی اش با ارکان اجرایی AFC گزارشی را به اعضا ارائه دهد.

همچنین درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال و باقیمانده خواسته های امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی بزرگسالان صحبت خواهد شد تا درباره آن تصمیم گیری شود.

در این جلسه قرار است درباره راهکارهای پیشنهادی سازمان لیگ برای تعیین تکلیف سهمیه تیم ها برای حضور در لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا۲ نیز تصمیم گیری شود.

این در حالی است که هیئت رئیسه به هیچ وجه نمی خواهد در روزهای تعطیلی لیسگ برتر و جام جهانی ۲۰۲۶ باعث تنش در بین فضای هواداری تیم های بالای جدول شود.

همچنین درباره ۱۶ یا ۱۸ تیمی شدن رقابت های فصل آینده نیز صحبت های اولیه ای خواهد شد تا در آینده مورد بررسی سازمان لیگ نیز قرار بگیرد.