فریم به فریم داستان وطن؛ جشنواره استاپ‌ موشن در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان جشنواره استاپ موشن کودکان و نوجوانان با عنوان«فریم به فریم داستان وطن» را برگزار می کند.

این جشنواره در بخش کودکان ۷ تا ۱۲ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال با موضوعات: رهبر شهید، جنگ رمضان، جنگ 12 روزه، دفاع مقدس، کودکان شهید میناب و… برگزار می شود و آنها قصه‌ وطن و شهدا رو با دست‌های خودشان می سازند.

آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره استاپ موشن کودکان و نوجوانان با عنوان«فریم به فریم داستان وطن» تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ می باشد.



علاقمندان جهت ثبت‌نام و ارسال آثار می توانند به نشانی Dastan.Maghar۴۱.ir و کانال جشنواره در پیام رسان بله به نشانی: ble.ir/DastanVatan مراجعه نمایند.

به نفرات برگزیده جوایز ویژه + حضور در کارگاه‌های استاپ‌موشن حرفه‌ای اعطا می شود.