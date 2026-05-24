به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، در روزهایی که ادبیات تهدید بار دیگر از راهروهای کاخ سفید و پنتاگون به گوش می‌رسد، پایتخت ایران با زبانی متفاوت به استقبال حوادث رفته است؛ زبانی متکی بر هنر محیطی و نماد که برای فهم‌ آن نیازی به ترجمه نیست.

دیوارنگاره جدید میدان جمهوری که تصویری مقتدرانه از رهبر شهید آیت‌الله خامنه‌ای (رحمة‌الله علیه) را در میان انبوهی از مشت‌های گره‌کرده مردم به تصویر کشیده، اکنون به قطب‌نمای تحلیل رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. این اثر که با آیه شریفه «و پیروزی نصیب کسی نشود مگر از جانب خدای توانای دانا» مزین شده، پیامی صریح به جهان مخابره کرد: «مشت‌های گره‌کرده، زبان بین‌المللی مردم ما شده است».

هراس در راهروهای پنتاگون؛ از «خشم حماسی» تا «پتک»

بازتاب این دیوارنگاره در رسانه‌های غربی فراتر از یک تحلیل هنری بود. همزمان با نصب این اثر، رسانه‌هایی مانند NBC News از بررسی طرح‌های نظامی جدید در دولت ترامپ خبر دادند. تحلیل‌گران بین‌المللی معتقدند تصاویر منتشر شده از تهران نشان‌دهنده یک «بسیج روانی» بی‌سابقه است. تصویر زنی که با آرامش از مقابل دیوارنگاره عبور می‌کند در حالی که پشت سر او نماد ایستادگی ملی قد برافراشته، در رسانه‌هایی مثل نیوزویک و گاردین به عنوان نمادی از «تاب‌آوری اجتماعی ایران» بازنشر شده است.

روایت رسانه‌های عبری و منطقه‌ای از «پیام تهدید» تا «روایت متفاوت سعودی»

رسانه‌های رژیم صهیونیستی با عینک امنیتی به این اثر نگریستند و آن را یک «بنر عظیم تهدیدآمیز» توصیف کردند که آمادگی ایران برای تقابل را نشان می‌دهد. در این میان، شبکه خبری العربیه عربستان نیز با انتشار تصویری از این دیوارنگاره، آن را در کانون توجه خود قرار داد. العربیه که همواره در صف مقدم رسانه‌های دارای جهت‌گیری متفاوت و زاویه‌دار با ایران و جبهه مقاومت قرار دارد، تلاش کرد تا با رویکردی انتقادی، جنبه‌های تبلیغاتی این اثر را برجسته کند. این رسانه که سیاست‌های منطقه‌ای‌اش غالباً در تضاد با مواضع تهران تعریف می‌شود، این اقدام بصری را بخشی از راهبرد قدرت نرم ایران برای انسجام‌بخشی به نیروهای وفادار در منطقه توصیف کرد.

جنگ روایت‌ها روی دیوارهای شهر

از سوی دیگر، رسانه‌هایی چون آسوشیتدپرس و یورونیوز به تقابل بصری در خیابان‌های اصلی پایتخت اشاره کردند؛ جایی که دیوارنگاره مستقیماً سیاست‌های تهاجم‌آمیز واشینگتن را به چالش کشید. این رسانه‌ها معتقدند ایران موفق شده است «خیابان» را به میز مذاکره متصل کند؛ به طوری که هر طرح جدید بر دیوارنگاره‌های اصلی شهر، بلافاصله به عنوان موضع رسمی و مردمی ایران در صدر اخبار خبرگزاری‌های جهان قرار می‌گیرد.

در حالی که آمریکا با کلمات بازی می‌کند، پاسخ تهران روی دیوارهای شهر نقش بسته است. مشت‌هایی که در ابعاد بزرگ به آسمان بلند شده‌اند، به دنیا ثابت کردند که در منظومه فکری ایران، پیروزی نه در اتاق‌های تاریک جنگ، بلکه در ایمان و اتحاد «جانفداهایی» است که زبان مشترک‌شان، ایستادگی است.