محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا روز سهشنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، اما در این ایام با توجه به عبور ریزموجهایی، طی ساعاتی شاهد افزایش ابر خواهیم بود.
وی درباره تغییرات دمایی افزود: امروز شاهد روند افزایش دما هستیم، اما برای فردا روند کاهش دو تا چهار درجهای دما در سطح استان پیشبینی میشود؛ همچنین شمال خلیجفارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی در شبانهروز گذشته توضیح داد: امیدیه با دمای ۳۹.۴ و ایذه با دمای ۱۶.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان بیان کرد: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۶ و کمینه دمای ۲۵.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
