  1. استانها
  2. خوزستان
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: روزهای دوشنبه و سه‌شنبه، وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تا روز سه‌شنبه جو نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان حاکم است، اما در این ایام با توجه به عبور ریزموج‌هایی، طی ساعاتی شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

وی درباره تغییرات دمایی افزود: امروز شاهد روند افزایش دما هستیم، اما برای فردا روند کاهش دو تا چهار درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین شمال خلیج‌فارس تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به وضعیت دمایی در شبانه‌روز گذشته توضیح داد: امیدیه با دمای ۳۹.۴ و ایذه با دمای ۱۶.۹ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۸.۶ و کمینه دمای ۲۵.۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6839503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها