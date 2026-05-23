  1. استانها
  2. خوزستان
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

وزش باد شدید و گردوخاک محلی در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

وزش باد شدید و گردوخاک محلی در خوزستان پیش‌بینی می‌شود

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان به صورت متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان در روزهای آتی اظهار کرد: به دلیل تغییرات جوی، احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در مناطق مذکور وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.

وی در مورد تغییرات دمایی در سطح استان افزود: طی فردا روند افزایش سه تا پنج درجه‌ای دما و در روز دوشنبه روند کاهش یک تا سه درجه‌ای دما مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در تشریح وضعیت دمایی طی شبانه‌روز گذشته توضیح داد: امیدیه با ۳۷.۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و ایذه با ۱۳.۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

سبزه‌زاری در پایان خاطرنشان کرد: اهواز نیز در شبانه‌روز گذشته بیشینه دمای ۳۶.۳ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6838516

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها