محمد سبزهزاری در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان در روزهای آتی اظهار کرد: به دلیل تغییرات جوی، احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی در مناطق مذکور وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز تا روز دوشنبه مواج خواهد بود.
وی در مورد تغییرات دمایی در سطح استان افزود: طی فردا روند افزایش سه تا پنج درجهای دما و در روز دوشنبه روند کاهش یک تا سه درجهای دما مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در تشریح وضعیت دمایی طی شبانهروز گذشته توضیح داد: امیدیه با ۳۷.۱ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با ۱۳.۵ درجه سانتیگراد خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
سبزهزاری در پایان خاطرنشان کرد: اهواز نیز در شبانهروز گذشته بیشینه دمای ۳۶.۳ و کمینه دمای ۲۲.۲ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.
