به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با صدور اطلاعیهای، از قطع برق در برخی مناطق شهرستان خرمآباد به منظور انجام برنامه تعمیرات خبر داد.
جزئیات قطع برق در خرمآباد
بر اساس این اطلاعیه، برق مشترکین فیدر شرکت دام در روز دوشنبه ۴ خرداد ماه از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰ قطع خواهد بود.
محدوده خاموشی در این بازه زمانی شامل مناطق سراب چنگایی و تنگ باریک است.
شرکت توزیع برق استان با صدور این اطلاعیه، از مردم این مناطق درخواست کرده است تمهیدات لازم را برای این بازه زمانی پیشبینی کنند.
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تأکید کرد که این قطعی برق به منظور انجام تعمیرات ضروری شبکه و بهبود کیفیت خدمات انجام میشود.
