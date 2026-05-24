اجرای ۱۲۳۵ پروژه آبرسانی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده با اشاره به روند توسعه پروژه‌های آبرسانی در استان ادامه داد: هم‌اکنون یک‌هزار و ۲۳۵ پروژه به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال اجراست، اما معتقدم باید به حدود ۳‌هزار پروژه در استان برسیم تا بتوانیم حق مردم را بهتر مطالبه‌گری کنیم.

او با اشاره به نقش شرکت آب و فاضلاب مازندران در شرایط سخت جنگی و تامین آب شرب یادآور شد: مردم استان در سخت‌ترین شرایط، میزبان حدود ۱۷ میلیون مسافر بودند و فشار سنگینی را متحمل شدند، بر این اساس ضروریست دولت با تخصیص اعتبارات ملی، امکان ارائه خدمات مطلوبتر و در شأن مردم را فراهم کند.

مدیر عامل آبفا مازندران با تشریح توسعه زیرساخت‌های آبرسانی در استان افزود: طول شبکه آبرسانی استان از حدود ۴۰۰ کیلومتر به ۲۵ هزار کیلومتر رسیده است و در حال حاضر ۱۱ پروژه بزرگ با اعتباری بیش از یک همت در دست پیگیری است.

به گفته او امروز همه شهرها و روستاهای استان از نعمت آب شرب برخوردار هستند و خدمات از مرحله کمیت به سمت ارتقای کیفیت حرکت کرده است.

برارزاده در پایان با ابراز خرسندی از اجرای پروژه احداث مخزن ذخیره در روستای سوچلما اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث این مخزن ۵۰۰ متر مکعبی در راستای افزایش ظرفیت ذخیره و تقویت توان تأمین و انتقال آب شرب برای جمعیتی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر شروع شده که امیدوارم با تداوم حمایت‌ها و تخصیص اعتبارات، روزی فرا برسد تا دغدغه‌ای در زمینه تأمین آب شرب در استان وجود نداشته باشد.