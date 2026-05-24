به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی مشاور نظامی فرماندهی کل قوا و فرمانده سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی رمضان و سالگرد شهدای اقتدار ایران در مصلی تهران برگزار شد، اظهار کرد: امسال در حالی سالروز آزادی خرمشهر و روز شکست بزرگ صدام و حامیان او را جشن می‌گیریم که در سال گذشته دو خرمشهر دیگر تکرار شد. دو دفاع مقدس دیگر تکرار شد. بنابراین این تقارن سوم خرداد با جنگ بزرگی که ملت ایران در پیش گرفته مساله بسیار مهمی است.

رضایی ادامه داد: جنگ تحمیلی اول در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ با حمله گسترده زمینی، دریایی و هوایی ارتش عراق به خاک ایران آغاز شد. نیروهای مهاجم وارد پنج استان کشور شدند. صدام حسین پیش از آغاز حمله، تضمین‌های کلیدی از آمریکا دریافت کرده بود. این تضمین‌ها که در جلسات محرمانه با مقامات آمریکایی اخذ شد، شامل محدودیت در ارسال تسلیحات به ایران آمریکا متعهد شد که از ارسال هواپیماهای پیشرفته F-۱۴و F-۴(فانتوم) به ایران خودداری کند، زیرا این اقدام می‌توانست به معنای تشویق عراق به حمله تلقی شود.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا ادامه داد: همچنین در خصوص عدم دخالت در شورای امنیت، آمریکا تضمین داد که در شورای امنیت سازمان ملل، مانع هرگونه تصمیم‌گیری علیه حمله عراق به ایران شود و از قرار گرفتن عراق زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل جلوگیری کند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: آمریکا موافقت کرد که قطعات یدکی لازم برای تانک‌ها و هواپیماهای نظامی ایران که عمدتاً ساخت آمریکا، انگلیس، ایتالیا و آلمان بودند را تامین نکند. این امر توان رزمی ایران را در بلندمدت تضعیف می‌کرد.

همچنین تضمین چهارم آمریکا این بود که در شش ماه اول جنگ، که مهمات سلاح‌های ایرانی به اتمام می‌رسید، از ارسال مهمات و موشک‌های مورد نیاز ایران، مانند موشک فونیکس برای هواپیماهای F-۱۴، خودداری کند.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: صدام حسین با سران کشورهای عربی توافق کرده بود که در صورت صرف ذخایر ارزی عراق برای جنگ، کشورهای عربی مانند عربستان و امارات، هزینه‌های او را از طریق پول نفت جبران کنند. در نتیجه، بیش از ۸۰ میلیارد دلار توسط کشورهای عربی به صدام حسین کمک مالی شد.

وی افزود: صدام حسین با پاره کردن قرارداد ۱۹۷۵ ایران و الجزایر، رسماً اعلام کرد که مرزهای ایران را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این اقدام با اقدام ترامپ در پاره کردن برجام مقایسه شده و به عنوان یک پیش‌نمونه از چنین رفتارهایی در سیاست بین‌الملل است.

رضایی ادامه داد: در سال اول جنگ، بنی‌صدر، رئیس جمهور وقت ایران، با وجود داشتن سمت‌های فرمانده کل قوا و رئیس شورای دفاع، نتوانست موفقیت نظامی قابل توجهی کسب کند. تفکر و رویکردهای مشابه آنچه در ابتدای جنگ وجود داشت، همچنان در برخی افراد و جریانات سیاسی در کشور مشاهده می‌شود.

مشاور نظامی فرماندهی کل قوا در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: آزادسازی خرمشهر رویدادی صرفا نظامی نبود، بلکه مساله‌ای عمیق و الهام‌بخش است که امام خمینی (ره) آن را «فتح و نصرت الهی» نامیدند.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تاکید بر اینکه با وجود اهمیت فوق‌العاده‌ این واقعه، در سال‌های اخیر کمتر به ابعاد آن پرداخته شده است، گفت: اینجانب، با هدف پرداختن به مسائل روز، از پژوهشگران، اندیشمندان و حتی منتقدان دعوت می‌کنم تا با نگاهی بی‌طرفانه و به دور از حب و بغض، به بررسی دوران اول جنگ تحمیلی بپردازند.

رضایی افزود: در سال اول جنگ، حتی یک وجب از خاک ایران آزاد نشد. اما چه اتفاقی در سال دوم افتاد که ظرف تنها ۹ ماه، شاهد آزادسازی خرمشهر بودیم؟ این تحول عظیم، نتیجه‌ تغییر در تفکر، اندیشه، ایمان و انگیزه‌هایی بود که به صحنه‌ نبرد آمد. قدرت لایزال الهی، با استناد به آیات قرآن مجید، به رزمندگان اجازه داد تا پیروز شوند.

وی گفت: امروز نیز در شرایطی حساس قرار داریم. از یک سو، دست بر ماشه، آماده‌ نبردی دیگر برای خرمشهر چهارم هستیم و از سوی دیگر، مسئولان در حال مذاکره برای احیای حقوق ملت ایران هستند. این مرحله‌ نهایی، سرنوشت ۴۷ سال گذشته را تعیین خواهد کرد و به لطف پروردگار متعال، امنیت پایدار را تا ۵۰ سال آینده در ایران برقرار خواهد ساخت.

فرمانده سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس گفت: در این میان، نباید نقش افرادی چون ترامپ و دیگرانی که با تفکری مشترک، در پی ایستادگی در برابر ملت ایران بودند را نادیده گرفت. نگاهی به تاریخچه‌ تصمیم‌گیری‌ها و وضعیت ارتش آمریکا، نشان‌دهنده‌ ادامه‌ این روند تقابلی است.

رضایی در ادامه گفت: تحولات اخیر در منطقه و مواجهه نظامی با ایران، آمریکا را در بن‌بستی کامل قرار داده است. به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی آمریکا که با تصور جنگی کوتاه مدت در منطقه حاضر شده بودند، اکنون با واقعیت یک درگیری طولانی مدت مواجه هستند. در جریان درگیری‌های اخیر، اتفاق مهمی رخ داد که مسیر تحولات را تحت تاثیر قرار داد. دزدی که به ایران حمله کرده بود، هنگام فرار در تنگه هرمز گرفتار شد. این اتفاق نشان داد که عبور از تنگه هرمز و گریز از آن، به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یاداور شد: آنها با وجود عدم آمادگی برای جنگی طولانی، تلاش کردند با یک «کار نمایشی» در اصفهان، پیروزی خود را اعلام کنند. اما این تلاش‌ها با مداخله «خدای متعال» ناکام ماند و امروز ارتش آمریکا در مواجهه با ایران به بن‌بست رسیده است.

وی اظهار کرد: تحلیلگران معتقدند که ورود به جنگ گسترده‌تر، دالان تاریکی بدون انتها را برای آمریکا ترسیم می‌کند. این دالان از تنگه هرمز آغاز شده، به خلیج فارس، دریای عمان، تنگه باب‌المندب و اقیانوس هند امتداد می‌یابد و منجر به جنگی بسیار بزرگ خواهد شد. در مقابل این وضعیت، آنها دو خواسته کلیدی را مطرح کردند یکی آزادی تنگه هرمز و دریافت مواد غنی‌سازی شده ایران.

رضایی در این خصوص تصریح کرد: مدیریت تنگه هرمز باید در دست ایران باشد، زیرا ایران مانع از لشکرکشی و ناامنی در خلیج فارس شده است. تنگه هرمز برای ناامنی و لشکرکشی بسته است، اما برای تجارت آزاد باز است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با اعمال مدیریت خود، ضمن شناسایی و ثبت کشتی‌ها، عبور امن کشتی‌های تجاری از کشورهای مختلف به جز چند کشور خاص را تضمین می‌کند.

وی افزود: ایران تأکید می‌کند که امنیت برایش اولویت دارد و مدیریت تنگه هرمز یک حق قانونی است. سابقه ۴۷ سال عدم مدیریت و عبور مهمات از این تنگه، به ویژه در جنگ تحمیلی، دلیلی بر این مدعاست.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ادامه گفت: در خصوص مساله غنی‌سازی، ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) است و فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز خود را زیر نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهد. بازرسان آژانس بارها از تأسیسات هسته‌ای ایران بازدید کرده و تأیید کرده‌اند که ایران انحرافی در فعالیت‌های هسته‌ای خود ندارد. این فناوری برای استفاده صلح‌آمیز در بهداشت و درمان، کشاورزی، صنایع و تولید ابزارآلات دقیق مورد نیاز ایران است و ایران طبق مقررات بین‌المللی عمل می‌کند. اما اصرار و زیاده‌خواهی طرف مقابل در این دو موضوع، به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید.

رضایی اضافه کرد: در نهایت، وضعیت کنونی دو راه بیشتر پیش روی طرفین قرار نمی‌دهد یا جنگ برای پیروزی در میدان، یا جنگ برای پیروزی در مذاکره.

وی گفت: حمله کنید و وارد خلیج فارس شوید سخت و دردناک پاسخ می دهیم. تا حالا صبر کردیم و به شما حمله نکردیم. محاصره دریایی را می‌شکنیم. مهمتر از این ممکن است ما از ان پی تی خارج شویم می‌دانید این تهدید یعنی چی؟ که اگر ما از ان پی تی خارج شدیم چه بلایی به سر شما می آید. پس این راه را برگردید به انتها و به خودکشی دست نزنید.

دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: در مذاکره بیاید کم هزینه ترین راهی که جمهوری اسلامی جلو شما گذاشته انتخاب کنید. جمهوری اسلامی دارد به شما می گوید که اگر جنگ را ادامه بدهید ملت و اقتصاد آمریکا را بدبخت می کنید. ایران آمده منصفانه برای حقوق خودش با شما مذاکره کند.