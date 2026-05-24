هشدار تخلیه رژیم صهیونیستی برای ۱۰ شهرک و روستا در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار الجزیره گزارش داد که دو حمله پهپادی رژیم صهیونیستی، شهرک حاروف و اطراف شهرک شوکین در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

هم‌زمان، ارتش اشغالگر صهیونیستی برای ساکنان ۱۰ روستا و شهرک در جنوب لبنان و بقاع غربی هشدار تخلیه صادر کرد.

آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ساکنان مناطق مشغره، دیر زهرانی، شرقیه (نبطیه)، الدویر، قلایا (بقاع غربی)، صحمر (بقاع غربی)، زبدین، نبطیه التحتا عربصالیم و کفر جوز را تهدید کرد که مناطق خود را تخلیه کنند زیرا این مناطق تا دقایقی دیگر هدف حملات هوایی این رژیم قرار خواهد گرفت.

ساعاتی قبل نیز منابع خبری از تداوم نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و شهید و زخمی شدن شماری از لبنانی ها خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در حملات امروز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۴ نفر شهید و ۵ نفر دیگر زخمی شدند.

خبرنگار روسیاالیوم از شهادت یک لبنانی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک عرب صالیم در جنوب لبنان و شهادت یک زن و زخمی شدن دو نفر دیگر در حمله به شهرک طورا در صور در جنوب لبنان خبر داد.

همچنین شهرکهای، البازوریه کفرا و الغندوریه در جنوب لبنان نیز از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

منابع خبری از پرواز گسترده هواپیماهای جاسوسی رژیم صهیونیستی بر فراز ضاحیه جنوب و بیروت پایتخت لبنان خبر دادند.