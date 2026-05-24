شهرستان فهرج به قطب گردشگری کشاورزی تبدیل می شود

حمید وحیدزاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای عظیم تاریخی و اقتصادی شهرستان فهرج، از کسب رتبه نخست در زمینه اسکان نوروزی در منطقه و تلاشهای صورت گرفته برای تبدیل فهرج به قطب گردشگری کشاورزی خبر داد.
وی با تبیین جایگاه تمدنی این شهرستان، اظهار داشت: فهرج با دارا بودن ۳۸۲ اثر تاریخی و ۷ اثر ملی ثبت شده، بهعنوان شاهراه تجاری مهم و بهشت باستانشناسی ایران شناخته میشود و اهمیت آثار آن از نظر فراوانی و ارزش، با شهری چون شیراز برابری میکند.
وحیدزاده، با اشاره به «میل نادری» فهرج به عنوان نمادی از پیوند تاریخ این دیار با دوران نادرشاه افشار و فتح هند، این اثر را نگینی درخشان در کارنامه تاریخی فهرج توصیف کرد.
وی، با اشاره به پیشی گرفتن فهرج از شهرهای همجوار در آمار اسکان و گردشگری نوروزی، این موفقیت را حاصل تلاشهای جمعی، حمایت ریشسفیدان، خانواده شهدا و تیمهای مدیریتی دانست و افزود: با وجود تمامی دشواریها، موفق به راهاندازی اولین پایگاه جهانی لوت در فهرج شدیم که گامی بلند برای تثبیت جایگاه این منطقه در نقشه گردشگری بینالمللی است.
رئیس اداره میراثفرهنگی فهرج، با ابراز نگرانی از خروج سرمایه به شهرهای همجوار، از شهروندان درخواست کرد تا برای جلوگیری از رکود اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاران بومی، از ظرفیت تالارها و مجتمعهای گردشگری شهرستان استفاده کنند.
وی تأکید کرد: حمایت از کارآفرینان فهرجی ضامن بقای کسب وکارهای محلی و توسعه اقتصادی شهر است.
وی از اجرای طرحهای حمایتی برای توسعه گردشگری کشاورزی خبر داد و گفت: وزارت میراثفرهنگی و یونسکو از تبدیل باغات و خانههای خشتی به اقامتگاههای بومگردی حمایت میکنند و همچنین، برای هنرمندان صنایعدستی، هدیهای ویژه در نظر گرفته شده که صدور کارت اشتغال به مدت ۱۰ روز بهصورت رایگان انجام میشود.
وحیدزاده، همچنین از راهاندازی اولین مرکز گوهرتراشی شرق استان کرمان در شهرستان فهرج خبر داد و گفت: این اقدام منجر به کاهش قیمت محصولات در بازار محلی شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی فهرج با اشاره به رونمایی هنر «پتهدوزی» با طرح «میل نادری» افزود: این اثر برای نخستین بار در استان کرمان، توسط بانوان هنرمند فهرجی بهصورت ذهنی و با روایتی تاریخی اجرا شده است.
وحیدزاده، از همکاری فرمانداری و دفتر امام جمعه در جهت پیشبرد طرحهای گردشگری تقدیر کرد و افزود: نقش سپاه پاسداران، بسیج و نیروی انتظامی در حفاظت شبانهروزی از میراث تاریخی در برابر حفاران غیرمجاز ستودنی است.
وی در پایان از حضور خبرنگاران به جهت پوشش رسانهای دستاوردهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای فهرج قدردانی کرد.
