امام جمعه فهرج: ازدواج و فرزندآوری در جامعه باید تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی قربانینژاد، در خطبههای نماز جمعه این هفته فهرج با هشدار نسبت به سوءاستفاده برخی افراد از دین و مذهب برای منافع شخصی، بر ضرورت بصیرت، تقوا، حفظ هویت فرهنگی، حمایت از خانواده و رسیدگی جدیتر به مطالبات عمرانی و شهری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه ۲۵ اردیبهشت روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت فردوسی است، فردوسی را حکیم و پاسدار زبان فارسی دانست و بر ضرورت حفظ این زبان کهن و پرهیز از استفاده بیرویه واژههای بیگانه تأکید کرد.
قربانینژاد، همچنین سالروز شهادت امام جواد(ع) را یادآور شد و «وفای به عهد» را از ویژگیهای برجسته آن امام برشمرد و وفاداری را از صفات مهم یک مؤمن دانست.
وی در ادامه با اشاره به سالروز ازدواج امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت زهرا(س)، این ازدواج را نماد سادهزیستی، بیتکلفی و آغاز زندگی بر پایه معنویت عنوان کرد و هزینههای سنگین و تشریفات امروز را از عوامل دشوار شدن ازدواج جوانان دانست.
امام جمعه فهرج با اشاره به روز جهانی موزه و میراث فرهنگی گفت: حفظ آثار تاریخی پاسداری از هویت و قدمت کشور و تخریب یا بیاحترامی به آثار تاریخی، نوشتن یادگاری و نصب اعلان بر این آثار ناپسند و نوعی بیتوجهی به میراث ملی می باشد.
وی همچنین با اشاره به روز ملی جمعیت، کاهش جمعیت کشور را نگرانکننده دانست و بر ضرورت تسهیل ازدواج و فرزندآوری تأکید کرد.
قربانینژاد، هزینههای غیرضروری در مسیر ازدواج و فرزندآوری را از موانع اصلی این مسئله برشمرد و خواستار ورود مردم و خیرین برای وقف و کمکهای هدفمند به زوجهای جوان شد.
امام جمعه فهرج در ادامه از شهید آیتالله رئیسی و همراهان ایشان به عنوان خدمتگزاران پرتلاش یاد کرد و با اشاره به خدمات انجامشده در دوران مسئولیت آنان، ادامه این مسیر را ضروری دانست.
وی همچنین با انتقاد از وضعیت نامناسب زیرساختهای شهری، خیابانها و مبلمان شهری فهرج، کمبود بودجه شهری را از مشکلات اصلی دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان استانی و کشوری به این شهرستان شد.
وی همچنین بر ضرورت رسیدگی به راههای روستایی و توزیع عادلانه منابع با توجه به جمعیت واقعی شهر تأکید کرد.
قربانی نژاد، گفت: برخی افراد در جامعه، دین و مذهب را وسیله منافع خود قرار میدهند و حتی از نام امام حسین(ع) برای توجیه رفتارهای نادرست بهره میبرند.
وی با بیان اینکه این افراد از درک واقعی دین برخوردار نیستند و بدون اندیشه و ثبات، از هر جریانی پیروی میکنند، هشدار داد که چنین رویکردی موجب تفرقه و بیثباتی در جامعه میشود.
امام جمعه فهرج در پایان با تأکید بر ضرورت بصیرت، پایداری و حضور مستمر مردم در صحنههای اجتماعی، گفت: مردم باید در برابر فتنهها هوشیار باشند و جایگاه خود را در جامعه حفظ کنند.
