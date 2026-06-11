به گزارش خبرنگار مهر، حمید وحیدزاده، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی شهرستان فهرج اظهار کرد: در راستای معرفی پتانسیلهای بومی منطقه، رایزنیهای مؤثری با بخش خصوصی صورت گرفت که در نهایت منجر به اعلام آمادگی یک سرمایهگذار کشوری از استان کرمانشاه برای خرید تضمینی محصول «چیلوک» (طناب بافتهشده از الیاف نخل) و تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات وابسته شد.
وی با تأکید بر نقش همافزایی مسئولان و حمایتهای رسانهای در این موفقیت افزود: حمایتهای فرماندار شهرستان و همراهی مستمر رسانهها باعث شد تا بار دیگر نگاهها در سطح کشور به توانمندیهای مردم فهرج معطوف شود و ظرفیتهای اقتصادی این منطقه به جریان بیفتد.
وحیدزاده، در خصوص مراحل اجرایی این تفاهم گفت: نمونههای تولیدی جهت بازبینی و تأیید نهایی کارشناسان به استان کرمانشاه ارسال شده است و مقرر است در آیندهای نزدیک، این سرمایهگذار جهت بررسیهای میدانی و انعقاد قراردادهای نهایی به شهرستان فهرج سفر کند.
گفتنی است «چیلوک» از جمله صنایعدستی اصیل و کاربردی شهرستان فهرج است که از الیاف درخت خرما بافته میشود و این محصول که پیش از این صرفاً کاربردهای سنتی داشت، اکنون به دلیل ویژگیهای خاص خود، بهعنوان مواد اولیه تجدیدپذیر در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.
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