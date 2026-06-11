  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

جذب نخستین سرمایه‌گذار ملی برای صنایع‌دستی «چیلوک» فهرج

جذب نخستین سرمایه‌گذار ملی برای صنایع‌دستی «چیلوک» فهرج

فهرج- رییس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فهرج از جذب نخستین سرمایه‌گذار بخش خصوصی در سطح ملی برای خرید محصول «چیلوک» و تأمین مواد اولیه صنایع پلیمری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید وحیدزاده، شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان فهرج اظهار کرد: در راستای معرفی پتانسیل‌های بومی منطقه، رایزنی‌های مؤثری با بخش خصوصی صورت گرفت که در نهایت منجر به اعلام آمادگی یک سرمایه‌گذار کشوری از استان کرمانشاه برای خرید تضمینی محصول «چیلوک» (طناب بافته‌شده از الیاف نخل) و تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات وابسته شد.

وی با تأکید بر نقش هم‌افزایی مسئولان و حمایت‌های رسانه‌ای در این موفقیت افزود: حمایت‌های فرماندار شهرستان و همراهی مستمر رسانه‌ها باعث شد تا بار دیگر نگاه‌ها در سطح کشور به توانمندی‌های مردم فهرج معطوف شود و ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه به جریان بیفتد.

وحیدزاده، در خصوص مراحل اجرایی این تفاهم گفت: نمونه‌های تولیدی جهت بازبینی و تأیید نهایی کارشناسان به استان کرمانشاه ارسال شده است و مقرر است در آینده‌ای نزدیک، این سرمایه‌گذار جهت بررسی‌های میدانی و انعقاد قراردادهای نهایی به شهرستان فهرج سفر کند.

گفتنی است «چیلوک» از جمله صنایع‌دستی اصیل و کاربردی شهرستان فهرج است که از الیاف درخت خرما بافته می‌شود و این محصول که پیش از این صرفاً کاربردهای سنتی داشت، اکنون به دلیل ویژگی‌های خاص خود، به‌عنوان مواد اولیه تجدیدپذیر در صنایع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

کد مطلب 6857416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها