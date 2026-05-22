به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج، با تأکید بر پیام رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، «تقویت انگیزه و امید»، «خدمت مضاعف و جهادی» و «گره‌گشایی از معیشت مردم» را ضرورت اجتناب‌ناپذیر کشور دانست و هشدار داد که تفرقه و خالی کردن میدان، راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم جهاد در راه خداست، از مسئولان خواست از رقابت در خدمت‌رسانی غافل نشوند و فعالیت خود را به ساعات اداری محدود نکنند.

امام جمعه فهرج با تأکید بر اینکه امید موتور محرکه جامعه است، تصریح کرد: مسئولان موظفند با تسهیل کارآفرینی و رویکرد مردم‌پایه، زمینه نقش‌آفرینی واقعی مردم در پیشرفت کشور را فراهم کنند.

وی همچنین از گران‌فروشی و تعدیل نیرو در شرایط فعلی به شدت انتقاد کرد و آن را خلاف منویات رهبری و عامل قطع پیوند با اهل‌بیت دانست.

قربانی نژاد، با استناد به آیه ۱۲۰ سوره توبه، هر حرکتی را که منجر به خشم و عقب‌نشینی دشمن شود، عمل صالح دانست و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، شرکت در تجمعات و حتی کوچک‌ترین کمک‌های مالی به جبهه مقاومت را مصادیق عینی این جهاد معرفی کرد.

وی افزود: نباید میدان را خالی گذاشت و حضور مستمر، حتی در برنامه‌های ساده، ارزشمند و دشمن‌شکن است.