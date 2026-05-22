۱ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

امام جمعه فهرج: زمینه نقش‌آفرینی واقعی مردم در پیشرفت کشور فراهم شود

فهرج- امام جمعه فهرج گفت: مسئولان موظفند با تسهیل کارآفرینی و رویکرد مردم‌پایه، زمینه نقش‌آفرینی واقعی مردم در پیشرفت کشور را فراهم کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مرتضی قربانی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته فهرج، با تأکید بر پیام رهبر معظم انقلاب در سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، «تقویت انگیزه و امید»، «خدمت مضاعف و جهادی» و «گره‌گشایی از معیشت مردم» را ضرورت اجتناب‌ناپذیر کشور دانست و هشدار داد که تفرقه و خالی کردن میدان، راه را برای نفوذ دشمن باز می‌کند.

وی با بیان اینکه خدمت به مردم جهاد در راه خداست، از مسئولان خواست از رقابت در خدمت‌رسانی غافل نشوند و فعالیت خود را به ساعات اداری محدود نکنند.

امام جمعه فهرج با تأکید بر اینکه امید موتور محرکه جامعه است، تصریح کرد: مسئولان موظفند با تسهیل کارآفرینی و رویکرد مردم‌پایه، زمینه نقش‌آفرینی واقعی مردم در پیشرفت کشور را فراهم کنند.

وی همچنین از گران‌فروشی و تعدیل نیرو در شرایط فعلی به شدت انتقاد کرد و آن را خلاف منویات رهبری و عامل قطع پیوند با اهل‌بیت دانست.

قربانی نژاد، با استناد به آیه ۱۲۰ سوره توبه، هر حرکتی را که منجر به خشم و عقب‌نشینی دشمن شود، عمل صالح دانست و صرفه‌جویی در مصرف آب و برق، شرکت در تجمعات و حتی کوچک‌ترین کمک‌های مالی به جبهه مقاومت را مصادیق عینی این جهاد معرفی کرد.

وی افزود: نباید میدان را خالی گذاشت و حضور مستمر، حتی در برنامه‌های ساده، ارزشمند و دشمن‌شکن است.

کد مطلب 6837631

