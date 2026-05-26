فعالیت ۲ کشتارگاه سنتی در دماوند و رودهن همزمان با عید قربان

مجید محمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل این نهاد برای نظارت بهداشتی بر ذبح دام و عرضه دام زنده در روز عید سعید قربان خبر داد.
محمدیان با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده از هفتههای پیش، اظهار داشت: جلسات متعددی با دستگاههای متولی برگزار و هماهنگیهای لازم با شهرداریها صورت گرفته است. کار اصلی نظارت بر بهداشت دام و کشتار بر عهده دامپزشکی است و ما این وظیفه را به طور جدی در سطح شهرستان دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه در مجموع ۷ مرکز عرضه دام زنده در شهرستان دماوند فعال است، افزود: شهر دماوند دارای ۲ مرکز، رودهن ۱ مرکز، آبسرد ۲ مرکز، گیلاوند ۱ مرکز و آبعلی نیز ۱ مرکز عرضه دام زنده دارد. از اول صبح روز عید قربان، دامهای زنده با گواهی بهداشتی از شهرستانهای دیگر وارد این مراکز میشوند و کارشناسان دامپزشکی مستقر، بازرسی بالینی و بهداشتی دامها را انجام میدهند.
رئیس اداره دامپزشکی دماوند ادامه داد: همچنین ۲ کشتارگاه دام سنتی در شهرهای دماوند و رودهن فعال هستند و نیروهای ما در این کشتارگاهها مستقر میباشند. مردم میتوانند دام خود را برای قربانی به این مراکز منتقل کنند تا ذبح تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی صورت گیرد.
محمدیان درباره نظارت بر ذبح در معابر عمومی توضیح داد: برخلاف سایر ایام که کشتار خارج از کشتارگاه ممنوع و غیرمجاز است، در روز عید قربان به دلیل سنت حسنه قربانی، منعی برای انجام قربانی جلوی منزل یا مغازه ایجاد نمیکنیم، اما نظارت بهداشتی خود را با شدت ادامه میدهیم. اکیپهای ثابت و سیار در سطح شهرستان حضور دارند و در صورت مشاهده هرگونه قربانی، بازرسی بهداشتی برای تضمین سلامت گوشت انجام میشود.
وی در پایان تأکید کرد: از ساعت ۶ صبح روز عید قربان تا پایان وقت اداری، نظارت بهداشتی قوی توسط خود وی و همکاران در سطح شهرستان دماوند انجام خواهد شد. همچنین مراکز بهزیستی و کمیته امداد برای توزیع گوشت قربانی نیز تحت پوشش نظارت دامپزشکی هستند.
نظر شما