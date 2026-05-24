شرایط برگزاری امتحانات «زودتر از موعد» برای دانشجویان شریف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه شریف، معاونت آموزش دانشگاه شریف اعلام کرد: دانشجویانی که به دلیل ادامه تحصیل در خارج از کشور نیازمند انجام فرایندهای فراغت از تحصیل زودتر از موعد هستند و یا به دلیل شرکت در دورههای کارورزی خارج از کشور امکان حضور در امتحانات پایانترم را ندارند، لازم است برای بررسی امکان شرکت در امتحانات زودتر از موعد، با ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشکده خود به همراه مستندات حداکثر تا ۱۳ خرداد اقدام کنند.
همچنین در این اطلاعیه اینطور آمده که نقش معاون آموزشی در تایید مستندات دانشجو است. در نتیجه تصمیمگیری در خصوص برگزاری امتحانات زودتر از موعد بر عهده اساتید دروس است و امکان مساعدت یا عدم مساعدت وجود دارد. در صورت مشخص شدن نمرهٔ دانشجو زودتر از بازه امتحانات، امکان ثبت نمره تکی برای استاد درس فراهم میشود.
تمامی تبعات مانند قطعی اینترنت و لغو شدن پروازها بر عهده دانشجو است. بنابراین بهتر است حتما ابتدا این گزینه با استاد درس مطرح و توافق شود.
درخواست خروج از کشور برای مشمولان نظاموظیفه در بازهٔ امتحانات، تنها در صورت تایید معاون آموزشی دانشکده مبنی بر توافق دانشجو و تمامی استادان ارایهدهنده درس در خصوص برگزاری امتحانات جایگزین، حداکثر تا ۲۵ شهریورامکانپذیر است.
