۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

به دلیل محدودیت زیرساخت‌ها؛

کلاس‌های دانشگاه شریف تا اطلاع ثانوی مجازی شد

براساس تصمیم جدید هیئت رئیسه دانشگاه شریف، تا اطلاع ثانوی همه کلاس‌های مقاطع مختلف تحصیلی به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، روزنامه شریف اعلام کرد: علی‌رغم تصمیم اولیه دانشگاه صنعیت شریف برای حضوری شدن کلاس‌های دروس تحصیلات تکمیلی از شنبه ۹ خرداد، معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کرده با توجه اینکه فعلا امکان ارائه خدمات اینترنت و رفاهی پایدار مورد نیاز دانشجویان در هفته آینده وجود ندارد، با تصمیم هیات رییسه، حضوری شدن کلاس‌های تحصیلات تکمیلی تا برطرف شدن موانع و تامین زیرساخت‌های لازم به تعویق افتاد.

تا اطلاع ثانوی همه کلاس‌های مقاطع مختلف تحصیلی به شکل فعلی به‌صورت مجازی ادامه خواهد یافت.

البته دانشجویان تحصیلات تکمیلی کماکان می‌توانند درخواست تردد به دانشگاه و اسکان در خوابگاه (بدون تسهیلات رفاهی) را داشته باشند.

مهتاب چابوک

