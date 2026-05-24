نامزدهای احتمالی انتخابات هیئت رئیسه مجلس چه کسانی هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیئت رئیسه در سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم فردا (دوشنبه ۴ خرداد ماه) برگزار خواهد شد.

امسال به دلیل شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، روال برگزاری انتخابات هیئت رئیسه تغییر کرده است؛ به این ترتیب، انتخابات به صورت حضوری برگزار می‌شود، اما هنوز نحوه برگزاری آن اعلام نشده است.

صبح امروز مهلت نمایندگان برای ثبت‌نام در انتخابات هیئت رئیسه به پایان رسید. نمایندگانی که نامشان در ادامه می‌آید، برای انتخابات هیئت رئیسه مطرح هستند. لازم به ذکر است که این اسامی بر اساس شنیده‌ها و اطلاعات موجود بوده و قطعی نیست؛ بنابراین ممکن است تا زمان برگزاری انتخابات هیئت رئیسه، اسامی افراد دیگری به این لیست اضافه یا از آن حذف شود.

کاندیداهای ریاست مجلس

۱-محمدباقر قالیباف

۲-عثمان سالاری

٣- محمدتقی نقدعلی

کاندیداهای نایب رئیسی مجلس

۱-علی نیکزاد

۲-حمیدرضا حاجی‌بابایی

۳- علیرضا منادی سفیدان

۴- عبدالرضا مصری

۵- پیمان فلسفی

۶- حسینعلی حاجی‌دلیگانی

۷-رضا جباری

کاندیداهای دبیری هیئت رئیسه

۱-محمد رشیدی

۲-فرشاد ابراهیم‌پور

۳-روح‌الله متفکرآزاد

۴-مجتبی یوسفی

۵-اکبر رنجبرزاده

۶- احمد نادری

٧- عباس پاپی‌زاده

۸- صدیف بدری

۹-مجتبی‌ بخشی‌پور

۱۰-رضا حاجی‌پور

١۱- علی‌اصغر باقرزاده

۱۲- محمد بیات

۱۳-سیدحسن هاشمی

۱۴- منصور علیمردانی

۱۵- فتح‌الله توسلی

۱۶-سمیه رفیعی

۱۷-زینب قمصری

١٨- حسنعلی اخلاقی امیری

١٩- یاسر سلیمانی

٢٠- محمدرضا احمدی

۲۱- علی شیرین‌زاد

۲۲- مصطفی معینی آرانی

۲۳- حامد یزدیان

۲۴- مرتضی محمودی

۲۵- قاسم روانبخش‌

کاندیداهای کارپردازی (ناظر) هیئت رئیسه

۱-علیرضا سلیمی

۲- جلیل میرمحمدی

۳-عباس گودرزی

۴-زهرا سعیدی

۵- بهنام سعیدی

۶- محمد معتمدی‌زاده

۷- غلامحسین زارعی

گفتنی است، طبق آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می‌شوند.

ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نایب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است که هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت.