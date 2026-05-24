به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۳ خرداد۱۴۰۵) این کمیسیون که با حضور رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: محور اصلی این جلسه، تعیین تکلیف مطالبات انباشته کشاورزان و بررسی نحوه تخصیص اعتبارات زیرساختی بخش کشاورزی در بودجه سال جاری بود.

عسکری با اشاره به دغدغه جدی گندمکاران در خصوص تأخیر در پرداخت‌ها اظهار داشت: طبق قانون، مطالبات گندمکاران باید حداکثر ۴۸ ساعت پس از تحویل محصول پرداخت شود، اما به دلیل عدم تأمین اعتبار، این مهم تاکنون محقق نشده بود.

وی افزود: در نشست امروز مقرر شد از مجموع ۵۰۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده در لایحه بودجه برای خرید تضمینی گندم، ۴۸۵ هزار میلیارد تومان به طور قطعی به خرید تضمینی گندم اختصاص یابد. با پیگیری‌های صورت گرفته، مسئولان سازمان برنامه و بودجه قول دادند که فرآیند پرداخت مطالبات کشاورزان از فردا آغاز شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تغییر رویکرد در نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم خبر داد و تصریح کرد: مقرر شد کمیته‌ای تخصصی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شود تا پیشرفت اهداف برنامه هفتم را بر اساس «سنجه‌های عملکردی» پایش کند. این به معنای آن است که سازمان دیگر تنها به ارائه آمار اکتفا نخواهد کرد و به سمت بررسی‌های دقیق و میدانی از اثرات اجرای قانون حرکت می‌کند.

نماینده مردم داراب و زرین‌دشت در مجلس خاطرنشان کرد: اختصاص اعتبارات لازم برای دانش‌بنیان کردن بخش کشاورزی و توسعه مکانیزاسیون از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین در حوزه بهره‌وری آب، موضوع تخصیص اعتبار برای روش‌های نوین آبیاری اعم از آبیاری زیرسطحی و تحت‌فشار به طور جدی مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

عسکری با بیان اینکه طرح‌های آبخیزداری با مشکل جدی تخصیص اعتبار مواجه بودند، گفت: در این نشست مقرر شد موانع تخصیص بودجه این بخش برطرف شود. همچنین برای صندوق بیمه محصولات کشاورزی اعتبار ویژه‌ای پیش‌بینی شد تا خسارات کشاورزان در کمترین زمان ممکن جبران شود.

وی در ادامه افزود: برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد اعتبارات مصوب را در اختیار بانک‌های عامل قرار دهد تا در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت شود. همچنین مقرر شد اعتبارات لازم برای احداث کانال‌های ۱ و ۲ که بر عهده وزارت نیرو و کانال‌های ۳ و ۴ که بر عهده وزارت کشاورزی در پایین‌دست سدها به طور همزمان تخصیص یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در پایان به خطرات احتمالی در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارندگی‌های خوب سال جاری و افزایش حجم علوفه در مراتع، خطر آتش‌سوزی در فصل گرما جدی است. بر این اساس مقرر شد اعتبار لازم برای تجهیز دستگاه‌های مسئول جهت مهار آتش‌سوزی‌های احتمالی در جنگل‌ها و مراتع به سرعت تخصیص داده و پرداخت شود.