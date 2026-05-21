۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۷

دادستان رودهن: گران‌فروشی مرغ قابل قبول نیست/ تا شنبه فرصت دارید

دماوند- دادستان رودهن به اتحادیه مرغ دماوند تا شنبه مهلت ساماندهی قیمت داد وگرنه رئیس اتحادیه تحت تعقیب کیفری می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری،صبح پنجشنبه، با ابراز نگرانی از افزایش افسارگسیخته قیمت مرغ و گوشت در دماوند به ویژه بخش رودهن، اظهار کرد: با وجود روند صعودی قیمت‌ها در سطح کشور، افزایش بی‌ضابطه و روزانه نرخ‌های مصوب اتحادیه در روزهای اخیر، نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته و دستگاه قضا به طور جدی ورود پیدا کرده است.

وی با اشاره به گلایه‌های مکرر شهروندان افزود: طی دو هفته گذشته، قیمت مرغ در شهرستان دماوند به ویژه بخش رودهن رشد قابل توجهی داشته و در برخی موارد فاصله معناداری با نرخ‌های بازار تهران و شهرهای اطراف پیدا کرده که برای مردم قابل قبول نیست.

دادستان رودهن تصریح کرد: اتحادیه مرغ و گوشت شهرستان دماوند موظف است در کوتاه‌ترین زمان ممکن، برنامه مشخصی برای کاهش محسوس قیمت، ساماندهی بازار، کنترل نرخ‌ها و جلوگیری از افزایش بیشتر ارائه دهد.

به گفته بختیاری، در صورت تخطی از این ضرب‌الاجل و عدم ساماندهی بازار، رئیس و عوامل اتحادیه گوشت و مرغ شهرستان دماوند به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی عمده، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.

