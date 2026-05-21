به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری،صبح پنجشنبه، با ابراز نگرانی از افزایش افسارگسیخته قیمت مرغ و گوشت در دماوند به ویژه بخش رودهن، اظهار کرد: با وجود روند صعودی قیمتها در سطح کشور، افزایش بیضابطه و روزانه نرخهای مصوب اتحادیه در روزهای اخیر، نارضایتی گسترده مردمی را به دنبال داشته و دستگاه قضا به طور جدی ورود پیدا کرده است.
وی با اشاره به گلایههای مکرر شهروندان افزود: طی دو هفته گذشته، قیمت مرغ در شهرستان دماوند به ویژه بخش رودهن رشد قابل توجهی داشته و در برخی موارد فاصله معناداری با نرخهای بازار تهران و شهرهای اطراف پیدا کرده که برای مردم قابل قبول نیست.
دادستان رودهن تصریح کرد: اتحادیه مرغ و گوشت شهرستان دماوند موظف است در کوتاهترین زمان ممکن، برنامه مشخصی برای کاهش محسوس قیمت، ساماندهی بازار، کنترل نرخها و جلوگیری از افزایش بیشتر ارائه دهد.
به گفته بختیاری، در صورت تخطی از این ضربالاجل و عدم ساماندهی بازار، رئیس و عوامل اتحادیه گوشت و مرغ شهرستان دماوند به اتهام اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی عمده، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت.
