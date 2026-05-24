۸۴ شب حضور مردم در میدان، نمایش اقتدار و وفاداری ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر یکشنبه در نشست شورای اداری استان، با تسلیت سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) و گرامیداشت سوم خرداد، آزادسازی خرمشهر را نماد ایثار و مقاومت ملت ایران دانست و اظهار کرد: امام راحل فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد و امروز نیز ملت ایران با همان روحیه ایثار و مقاومت در میدان حضور دارد.
وی با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی، مذهبی و ورزشی در استان افزود: حضور گسترده مردم در برنامههای ملی و مذهبی، نشاندهنده انسجام و پویایی اجتماعی در گلستان است.
استاندار گلستان با بیان اینکه کشور درگیر جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی دشمن است، گفت: «ا وجود همه تحریمها، تهدیدها و آسیبهایی که دشمن به زیرساختهای کشور وارد کرده، جمهوری اسلامی ایران با قدرت در حال اداره کشور است و مردم نیز با حضور در صحنه از نظام و رهبری حمایت میکنند.
طهماسبی ادامه داد: ۸۴ شب حضور مردم در کف میدان برای حمایت از رهبری، رزمندگان و نظام اسلامی، اتفاقی کمنظیر و افتخارآفرین است که در کمتر نقطهای از جهان میتوان مشابه آن را مشاهده کرد.
وی خطاب به مدیران استان تأکید کرد: امروز مردم چشم امید به مدیران دارند و حضور میدانی، پاسخگویی و همراهی مسئولان با مردم، موجب افزایش تابآوری اجتماعی و تقویت امید در جامعه میشود.
استاندار گلستان با اشاره به ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژی گفت: در شرایط فعلی، بزرگترین معروف صرفهجویی و بزرگترین منکر اسراف است و همه رسانهها، علما، مدیران و فعالان فضای مجازی باید در این زمینه فرهنگسازی کنند.
وی همچنین بر لزوم جذب اعتبارات، پیگیری مصوبات سفر رئیسجمهور و استفاده از ظرفیتهای ملی و مولدسازی تأکید کرد و افزود: هیچ دستگاهی نباید فرصت جذب منابع را از دست بدهد و همه مدیران موظفاند از ظرفیتهای قانونی و ملی برای توسعه استان استفاده کنند.
طهماسبی با اشاره به مشکلات نقدینگی برخی واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم به دلیل کمبود نقدینگی یا مشکلات تأمین مواد اولیه، کارگری تعدیل یا واحدی تعطیل شود و فرمانداران و مدیران باید مسائل واحدهای تولیدی را بهصورت ویژه پیگیری کنند.
وی گلستان را یکی از امنترین استانهای کشور برای سرمایهگذاری دانست و گفت: با استفاده از ظرفیت مرزی، کشورهای همسایه و حمایت از سرمایهگذاران، میتوانیم گلستان را به یکی از قطبهای مهم اقتصادی و تجاری کشور تبدیل کنیم.
