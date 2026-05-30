به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعهای ظهر شنبه در آیین بهرهبرداری از ۵ پروژه نیروگاه خورشیدی با تأکید بر پتانسیل بالای این شهرستان در استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: شهرستان بناب ظرفیت بسیار مناسبی برای احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی دارد و این پروژهها گامی مؤثر در جهت استفاده بهینه از این پتانسیل محسوب میشوند.
فرماندار بناب با اشاره به جزئیات این پروژهها افزود: این ۵ نیروگاه خورشیدی در قالب «طرح ملی تولید در توزیع» احداث شده و مجموع ظرفیت اسمی آنها به ۱۶ مگاوات میرسد و برای اجرای این طرحها ۶.۴ میلیون دلار معادل یک هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
قلعهای هدف از اجرای این پروژهها را تأمین پایدار برق مردم و تقویت پایداری انرژی در منطقه عنوان کرد و گفت: استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر بهویژه انرژی خورشیدی، میتواند نقش کلیدی در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، کاهش آلودگی هوا ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به مزایای زیستمحیطی این نیروگاهها خاطرنشان کرد: احداث این نیروگاهها ضمن کمک به پایداری شبکه برق در ساعات پیک مصرف، الگویی مناسب برای توسعه بیشتر نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک در سطح شهرستان خواهد بود.
فرماندار بناب در پایان تأکید کرد: این پروژهها با حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی به سرانجام رسیده و هماکنون به شبکه برق کشور متصل شدهاند.
وی افزود: امیدواریم با تداوم چنین طرحهایی، شاهد جهش چشمگیری در بهرهمندی از انرژی خورشیدی در شهرستان بناب باشیم.
