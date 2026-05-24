به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی گهکم دراجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا روز گذشته گشتزنی و کنترل محور مواصلاتی حاجی آباد به سمت بندرعباس به یک دستگاه کامیون تریلی تانکردار مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۳۲ هزارلیتر گازوئیل قاچاق وفاقد مدارک قانونی کشف کردند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه کارشناسان ارزش میزان سوخت کشف شده از این خودرو را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، گفت: در این رابطه راننده کامیون با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان حاجی آباد با اشاره به این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت اقتصادی کشور است، از عموم شهروندان خواست: برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی هرگونه اطلاعات و اخباری را در زمینه مسائل امنیتی و انتظامی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.