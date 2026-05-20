۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد

حاجی آباد- فرمانده  انتظامی شهرستان حاجی آباد از کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از یک دستگاه کامیون در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری اظهار کرد: ماموران انتظامی پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
