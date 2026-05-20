کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر نظری اظهار کرد: ماموران انتظامی پلیس آگاهی این شهرستان در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته حین کنترل محور حاجی آباد به بندرعباس به یک دستگاه کامیون کشنده تانکر مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی کامیون مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی سوخت کشف شده از این کامیون را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۵ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.