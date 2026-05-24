نتانیاهو با ترامپ درباره ایران رایزنی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک منبع آگاه در اراضی اشغالی امروز یکشنبه از رایزنی میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، نخست وزیر اشغالگران قدس این رایزنی تلفنی را رسانه ای و موضوع آن را ایران عنوان کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص این رایزنی تلفنی گفت که با رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق ادعایی در حال شکل‌گیری بین واشنگتن و تهران گفتگو کرده است.

نتانیاهو در این تماس تلفنی گفت که نیروهای نظامی دو طرف در مقابله با آنچه «تهدید ایران» مدعی شد، همکاری داشته‌ اند.

وی ادعا کرد به ترامپ گفته است که هرگونه توافق نهایی با ایران باید به طور کامل «تهدید هسته‌ای» این کشور را از بین ببرد!

این در حالیست که بر اساس اذعان آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ نشانه ای از پیگیری تسلیحات هسته ای از سوی تهران وجود ندارد. ایران بارها تأکید کرده است که بر اساس مفاد ان پی تی، حق خود را برای بهره مندی از برنامه هسته ای صلح آمیز محفوظ می داند.