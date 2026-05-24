ضرورت تعیین تکلیف معتادان بالای ۶۰ سال در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به صورت وبیناری با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواد مخدر خواستار توجه همه ارگان ها به این مهم شد.

وی افزود: اجرای مؤثر ظرفیت‌های قانونی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد دارد.

فرماندار سمنان با اشاره به موضوع ساماندهی معتادان متجاهر گفت: در خصوص افراد بالای ۶۰ سال، به‌دلیل برخی محدودیت‌های موجود در دستورالعمل‌ها، مشکلاتی در پذیرش این افراد وجود دارد که لازم است با همکاری دستگاه‌های مرتبط، تعیین‌تکلیف لازم در این زمینه انجام شود.

صمیمیان با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با عوامل توزیع مواد مخدر گفت: با تلاش نیروهای انتظامی، یکی از عوامل اصلی توزیع مواد مخدر در شهر سمنان شناسایی و دستگیر شده است.

وی افزود: با همکاری فراجا برخورد با عوامل اصلی توزیع مواد مخدر به‌صورت قاطع و بازدارنده در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد.