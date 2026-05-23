توده ۱۵ کیلوگرمی از شکم بیمار مشهدی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک بیمار مبتلا به توده حجیم شکمی در یک اقدام درمانی موفق در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم(عج) مشهد تحت عمل جراحی قرار گرفت و تودهای با وزن حدود ۱۵ کیلوگرم از شکم این فرد خارج شد.
این بیمار مردی ۳۷ ساله بود که با شکایت از وجود توده بزرگ در ناحیه شکم و علائم ناشی از آن به بیمارستان قائم(عج) مشهد مراجعه کرد و پس از انجام بررسیهای بالینی و اقدامات تشخیصی لازم، تیم جراحی عمومی این مرکز تصمیم به انجام عمل جراحی برای خارجکردن توده گرفت.
بر این اساس عمل جراحی در اتاق عمل مرکزی بیمارستان قائم(عج) و با حضور تیم تخصصی جراحی عمومی، متخصصان بیهوشی و کادر مجرب اتاق عمل انجام و توده ۱۵ کیلوگرمی از شکم بیمار خارج شد. این جراحی بدون بروز عارضه حین عمل انجام و بیمار پس از پایان عمل به بخش مراقبتهای پس از عمل منتقل شد.
