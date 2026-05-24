۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۲

ایران اقدام تروریستی در پاکستان را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام تروریستی در راه آهن کویته پاکستان را که به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان پاکستانی انجامید، به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام تروریستی در راه آهن کویته را که به جان باختن و مجروح شدن تعداد زیادی از شهروندان پاکستانی انجامید، به شدت محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن ابراز تسلیت به خانواده جان‌باختگان و آرزوی بهبودی برای مجروحان، با مردم و دولت پاکستان اعلام همبستگی کرد و تأکید نمود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از قربانیان اصلی تروریسم و کشوری که همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته است، مقابله با پدیده شوم تروریسم را مسئولیتی بین‌المللی می‌داند و بر همکاری و هماهنگی کشورهای همسایه برای مبارزه مستمر با گروه‌های تروریستی و پشتیبانان آنها تأکید می‌کند.

رامین عبداله شاهی

