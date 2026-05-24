به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان عصر یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان، با اشاره به شرایط حساس اقتصادی کشور اظهار کرد: دستگاه قضایی در برخورد با اخلالگران نظام اقتصادی، محتکران و گران‌فروشان مصمم است و هرگونه گزارش واصله از سوی ضابطان، با قاطعیت و بدون اغماض پیگیری خواهد شد.

وی با بیان اینکه دشمن برنامه‌ریزی‌هایی برای تحت‌الشعاع قرار دادن معیشت مردم دارد، افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی موظف‌اند با هم‌افزایی و انجام دقیق تکالیف قانونی خود، ضمن خنثی‌سازی این دسیسه‌ها، از سفره و معیشت مردم صیانت کنند.

دادستان اصفهان با انتقاد از افزایش خودسرانه قیمت برخی کالاها توسط عده‌ای سودجو، گفت: علی‌رغم ممنوعیت اعلام‌شده برای افزایش قیمت اقلام اساسی، شاهد برخی تخلفات در بازار هستیم؛ لذا دستگاه‌های نظارتی باید ضمن رصد دقیق، متخلفان را برای اعمال قانون به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی کنند.

موسویان در پایان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: پیرو دستورات رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور مبنی بر لزوم رصد مستمر بازار، سامانه دریافت گزارش‌های مردمی به نشانی dadsetani.ir فعال شده است. شهروندان می‌توانند هرگونه گزارش خود در خصوص احتکار، گران‌فروشی و اخلال در توزیع کالاهای اساسی را در این سامانه ثبت کنند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.