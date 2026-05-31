به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاح بخشداری صومعه شهرستان ترکمانچای و معارفه نخستین بخشدار این بخش با حضور مرتضی محمدزاده معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی، صادق احمدی مدیرکل انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری، حسن سلیمی فرماندار شهرستان ترکمانچای و جمعی از مسئولان محلی روز یکشنبه برگزار شد.

مرتضی محمدزاده در این مراسم با اشاره به مقاومت و انسجام جامعه ایرانی در برابر چالش‌ ها و دشواری‌ های مختلف، اظهار کرد: ملت ایران در سایه ایثار و فداکاری شهدا توانسته است از بحران ‌ها و طوفان ‌های متعدد عبور کرده و همچنان با وحدت و همبستگی مسیر پیشرفت خود را ادامه دهد.

وی با تأکید بر اهمیت کارآمدی نظام اداری در حفظ انسجام اجتماعی و همبستگی ملی افزود: نقش نظام اداری در پایداری و پیشرفت کشور کمتر از حوزه‌ های دیگر نیست و همه مدیران و مسئولان اجرایی موظف هستند با ارتقای کارآمدی دستگاه‌ های اجرایی، زمینه افزایش رضایتمندی مردم را فراهم کنند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در سراسر استان، تقسیمات جدید کشوری را ابزاری برای تمرکززدایی، تسهیل خدمات‌ رسانی و تسریع در روند تصمیم‌ گیری‌ های مدیریتی دانست و گفت: ایجاد بخش‌ ها و شهرستان‌ های جدید می‌تواند مسیر توسعه مناطق را هموار کرده و ظرفیت‌ های محلی را بیش از پیش فعال کند.

محمدزاده با بیان اینکه ایجاد هر واحد جدید در تقسیمات کشوری نیازمند طی فرآیندهای متعدد و فراهم‌ سازی زیرساخت‌ های اداری است، از تلاش‌ های فرماندار شهرستان ترکمانچای، بخشداران، مدیران دستگاه ‌های اجرایی و نمایندگان محلی برای تحقق این مطالبه قدردانی کرد.

وی همچنین به ظرفیت‌های شهرستان ترکمانچای در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی اشاره کرد و گفت: این شهرستان پیش از ارتقا نیز از زیرساخت ‌ها و ظرفیت‌ های مناسبی برخوردار بود و اکنون با بهره‌ گیری از امکانات موجود و توانمندی‌ های منطقه‌ای، زمینه مناسبی برای رشد و توسعه بیشتر آن فراهم شده است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در ادامه با اعلام انتصاب نخستین بخشدار صومعه اظهار داشت: با حکم استاندار آذربایجان شرقی، میرنجات ستاری به عنوان نخستین بخشدار بخش صومعه منصوب شده است. این انتخاب بر پایه شایسته‌ سالاری و با توجه به سوابق مدیریتی موفق، توانمندی اجرایی و تجربه ارزشمند وی در مسئولیت بخشداری خاروانا صورت گرفته است.

محمدزاده در پایان با اشاره به ظرفیت‌ های کالبدی و جمعیتی بخش صومعه گفت: این منطقه از قابلیت‌ های لازم برای ارتقا به شهر برخوردار است و در صورت موافقت مردم منطقه و بررسی‌ های کارشناسی و مدیریتی، فرآیندهای مربوط به این موضوع در آینده مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

میرنجات ستاری از کارکنان وزارت کشور با ۲۳ سال سابقه خدمت است که پیش از این یک دوره مسئولیت بخشداری خاروانا را بر عهده داشته و دارای مدرک کارشناسی ارشد تاریخ است.