به گزارش خبرنگار مهر، سردار صفیزاده عصر یکشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یادواره شهدای جنگ رمضان در شهرستان سقز برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام مرتبط با شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: سوم خرداد تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه روزی است که در آن شکوه ملی و عزت اسلامی با هم گره خورده است.
وی افزود: آزادسازی خرمشهر پیامآور پیروزی حق بر باطل و بازپسگیری حریم مقدسات وطن بود.
فرمانده سپاه سقز با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شهید با بصیرت، مسیر حق را تشخیص میدهد و در لحظه انتخاب، با اراده الهی و برای خدمت به دین و مردم، مسیر شهادت را برمیگزیند.
شهدا؛ زنده در مسیر آگاهی
سردار صفیزاده با استناد به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتًا…» گفت: شهدا زندهاند و در نزد پروردگار خود روزی میخورند و خون آنان جریانی از آگاهی را در جامعه ایجاد کرده است که مسیر مقاومت را روشن نگه میدارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر صرفاً بازپسگیری یک شهر نبود، بلکه تجدید پیمان با ارزشهای والایی بود که شهادت، زیباترین جلوه آن به شمار میرود.
