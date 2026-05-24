۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸

سردار صفی‌زاده: آزادی خرمشهر تجلی پیروزی حق بر باطل است

سقز- فرمانده سپاه سقز با بیان اینکه سوم خرداد یادآور شکوه ملی و عزت اسلامی است، گفت: آزادسازی خرمشهر تجلی پیروزی حق بر باطل و تجدید پیمانی با ارزش‌های والای انقلاب اسلامی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صفی‌زاده عصر یکشنبه در مراسم غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا که به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یادواره شهدای جنگ رمضان در شهرستان سقز برگزار شد، ضمن تبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و تسلیت ایام مرتبط با شهدای جنگ رمضان اظهار داشت: سوم خرداد تنها یک تاریخ در تقویم نیست، بلکه روزی است که در آن شکوه ملی و عزت اسلامی با هم گره خورده است.

وی افزود: آزادسازی خرمشهر پیام‌آور پیروزی حق بر باطل و بازپس‌گیری حریم مقدسات وطن بود.

فرمانده سپاه سقز با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شهید با بصیرت، مسیر حق را تشخیص می‌دهد و در لحظه انتخاب، با اراده الهی و برای خدمت به دین و مردم، مسیر شهادت را برمی‌گزیند.

شهدا؛ زنده در مسیر آگاهی

سردار صفی‌زاده با استناد به آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتًا…» گفت: شهدا زنده‌اند و در نزد پروردگار خود روزی می‌خورند و خون آنان جریانی از آگاهی را در جامعه ایجاد کرده است که مسیر مقاومت را روشن نگه می‌دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فتح خرمشهر صرفاً بازپس‌گیری یک شهر نبود، بلکه تجدید پیمان با ارزش‌های والایی بود که شهادت، زیباترین جلوه آن به شمار می‌رود.

