  1. استانها
  2. قم
۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

لزوم پرهیز از هرگونه شعار تفرقه‌انگیز در تجمعات شبانه

لزوم پرهیز از هرگونه شعار تفرقه‌انگیز در تجمعات شبانه

قم - امام جمعه قم، بر ضرورت تمرکز تمامی فعالیت‌ها بر محور ولایت و پرهیز از هرگونه شعار تفرقه‌انگیز و تضعیف‌کننده ارکان نظام در تجمع‌های شبانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در آیین تجلیل از موکب‌داران تجمع‌های شبانه در قم، با بیان اهمیت نقش موکب‌داران در خدمت‌رسانی به زائران و مراجعان، اظهار کرد: محور تمام فعالیت‌ها در مسیر حرکت باید ولایت باشد و از هرگونه شعار تفرقه‌انگیز و اقدام‌هایی که باعث تضعیف ارکان نظام می‌شود، به‌شدت پرهیز شود.

وی با اشاره به الزام‌های اخلاقی و اجتماعی در برگزاری تجمع‌ها و فعالیت‌های شبانه، ضمن تاکید رعایت دقیق حقوق شهروندی گفت: پرهیز از سد معبر، مزاحمت نکردن برای همسایگان، قطع صدای بلندگو در پاسی از شب و پرهیز از استفاده از موسیقی و نغمه‌های نامناسب، از جمله الزام‌های ضروری در برگزاری تجمع‌ها و فعالیت‌های موکبی است.

تولیت حرم حضرت معصومه(س) همچنین با قدردانی از تلاش‌های موکب‌داران، بر لزوم حفظ نظم و رعایت موازین شرعی و اجتماعی در خدمت‌رسانی تاکید کرد.

کد مطلب 6840063

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها