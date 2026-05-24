به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در آیین تجلیل از موکبداران تجمعهای شبانه در قم، با بیان اهمیت نقش موکبداران در خدمترسانی به زائران و مراجعان، اظهار کرد: محور تمام فعالیتها در مسیر حرکت باید ولایت باشد و از هرگونه شعار تفرقهانگیز و اقدامهایی که باعث تضعیف ارکان نظام میشود، بهشدت پرهیز شود.
وی با اشاره به الزامهای اخلاقی و اجتماعی در برگزاری تجمعها و فعالیتهای شبانه، ضمن تاکید رعایت دقیق حقوق شهروندی گفت: پرهیز از سد معبر، مزاحمت نکردن برای همسایگان، قطع صدای بلندگو در پاسی از شب و پرهیز از استفاده از موسیقی و نغمههای نامناسب، از جمله الزامهای ضروری در برگزاری تجمعها و فعالیتهای موکبی است.
تولیت حرم حضرت معصومه(س) همچنین با قدردانی از تلاشهای موکبداران، بر لزوم حفظ نظم و رعایت موازین شرعی و اجتماعی در خدمترسانی تاکید کرد.
قم - امام جمعه قم، بر ضرورت تمرکز تمامی فعالیتها بر محور ولایت و پرهیز از هرگونه شعار تفرقهانگیز و تضعیفکننده ارکان نظام در تجمعهای شبانه تاکید کرد.
