۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۰

فرماندار عسلویه: ۱۲۰ پرونده برای متخلفین بازار تشکیل شد

بوشهر- فرماندار عسلویه، با اشاره به تشکیل بیش از ۱۲۰ پرونده قضایی برای متخلفان بازار در ماه گذشته گفت: برای حفظ رفاه حال مردم و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، با هیچ متخلفی تعارف نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار یکشنبه شب در نشست کارگروه تنظیم بازار، بر لزوم تشدید نظارت‌های هدفمند و مستمر بر واحدهای صنفی تأکید کرد.

وی از تمامی دستگاه‌های عضو خواست تا با هماهنگی کامل، فرآیند رصد دقیق قیمت‌ها و بررسی موجودی انبارها را به صورت جدی و روزانه پیگیری کنند.

فرماندار عسلویه با ارائه آماری از عملکرد دستگاه‌های نظارتی، اعلام کرد : طی یک ماه گذشته، بیش از ۱۲۰ پرونده مربوط به تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم درج قیمت توسط تعزیرات حکومتی برای واحدهای صنفی تشکیل و ارجاع شده است.

وی این اقدام را نشانه‌ای از جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با متخلفان دانست و تصریح کرد: در زمینه قیمت‌گذاری، احتکار، کم‌فروشی و عرضه خارج از ضوابط قانونی، به‌صورت قاطع و بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.

پاسالار در ادامه بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع نسبت به تصمیمات کارگروه و قیمت‌های مصوب تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای آگاهی‌بخشی به شهروندان شد.

وی افزود: باید بستری فراهم شود تا عموم مردم از نحوه رسیدگی به تخلفات مطلع شوند و بتوانند گزارش‌های خود را برای پیگیری سریع به نهادهای مسئول ارسال کنند.

فرماندار عسلویه در پایان با توصیه به مسئولان امر، تأکید کرد : نتیجه اقدامات و رسیدگی به پرونده‌ها باید به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد تا اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مجموعه‌های نظارتی تقویت شود.

