تبعات جنگ علیه ایران؛ رقم خوردن فاجعه سیاسی برای کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد، افزایش شدید قیمت بنزین یک فاجعه سیاسی ملی برای کاخ سفید به شمار می رود. در حالی که آمریکاییها سفرهای تابستانی خود را آغاز میکنند قیمت بنزین یک چالش سیاسی داخلی در هر ایالت آمریکا ایجاد میکند.
در این گزارش تاکید شده است، در حالی که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بر قیمت ۵.۰۲ دلار در هر گالن متمرکز است، قیمت بنزین در بسیاری از ایالتها به این سطح نزدیک میشود یا از آن عبور کرده است. این میزان، بالاترین قیمتی است که در دوران دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال ۲۰۱۲، زمانی که جنگ در اوکراین زنجیره تأمین انرژی را مختل کرد ثبت شده است.
در ادامه این گزارش آمده است، ایالت واشنگتن رکورد جدیدی با ۵.۷۹ دلار ثبت کرد، در حالی که چندین ایالت دیگر در حال نزدیک شدن به رکوردهای جدیدی هستند، زیرا علت اصلی این افزایشهای شدید (اختلال در تنگه هرمز) بدون تغییر باقی مانده است.
اطلاعات منتشر شده از سوی GasBuddy نشان می دهد که تنها ۵۶ درصد از آمریکاییها قصد دارند سفر جادهای بیش از دو ساعت داشته باشند که نسبت به ۶۹ درصد سال گذشته کاهش یافته است.
پیشتر نیز یک تحلیل اقتصادی که توسط پژوهشگران دانشگاه براون انجام شد نشان داد که از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هر خانوار آمریکایی بهطور متوسط ۱۹۰ دلار و ۴۷ سنت هزینه بیشتری برای سوخت پرداخت کرده است. این رقم برای بسیاری از خانوادهها معادل هزینه یک ماه قبض برق یا مخارج مواد غذایی یک هفته یک زوج محسوب میشود.
نظر شما