۴ خرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۹

صدها شرکت اسرائیلی در آستانه ورشکستگی قرار دارند

رسانه های صهیونیستی به شرایط اقتصادی نا به سامان در اراضی اشغالی اذعان کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، بیش از ۲۷۰ پیمانکار در ۴ ماه به دلیل کمبود نیروی کار، افزایش نرخ بهره و هزینه‌های ساخت و ساز ورشکست شده اند.

در ادامه این گزارش آمده است، صدها شرکت در حوزه ساخت و ساز به دلیل کمبود نیروی کار و افزایش هزینه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند.

روزنامه عبری زبان هاآرتس نیز گزارش داد، وعده‌های پیروزی نتانیاهو با عقب‌نشینی قاطع آمریکا به پایان رسید و تل آویو در مواجهه با حزب‌الله درمانده به نظر می‌رسد.

پیشتر نیز گزارش شده بود ساکنان و مسئولان محلی در شهرک «کریات شمونه» و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی با ابراز خشم از عملکرد ارتش رژیم و کابینه نتانیاهو، اعلام کردند فرماندهان صهیونیست در جبهه شمال، نیروهای خود را در برابر حزب‌الله رها کرده‌اند.

