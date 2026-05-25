صدها شرکت اسرائیلی در آستانه ورشکستگی قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی اذعان کردند، بیش از ۲۷۰ پیمانکار در ۴ ماه به دلیل کمبود نیروی کار، افزایش نرخ بهره و هزینههای ساخت و ساز ورشکست شده اند.
در ادامه این گزارش آمده است، صدها شرکت در حوزه ساخت و ساز به دلیل کمبود نیروی کار و افزایش هزینهها در آستانه ورشکستگی هستند.
روزنامه عبری زبان هاآرتس نیز گزارش داد، وعدههای پیروزی نتانیاهو با عقبنشینی قاطع آمریکا به پایان رسید و تل آویو در مواجهه با حزبالله درمانده به نظر میرسد.
پیشتر نیز گزارش شده بود ساکنان و مسئولان محلی در شهرک «کریات شمونه» و دیگر مناطق شمال فلسطین اشغالی با ابراز خشم از عملکرد ارتش رژیم و کابینه نتانیاهو، اعلام کردند فرماندهان صهیونیست در جبهه شمال، نیروهای خود را در برابر حزبالله رها کردهاند.
