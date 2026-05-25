به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح دوشنبه در نشست هم‌اندیشی اعضای هیئت مدیره کانون پیشکسوتان ورزش استان بوشهر ضمن قدردانی از تشکیل کانون پیشکسوتان استان اظهار کرد: این کانون به عنوان یک بازوی حمایتی می‌تواند یاری‌رسان توسعه ورزش استان بوشهر خصوصا در زمینه توجه و حمایت از پیشکسوتان باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر افزود: این کانون به عنوان اولین کانون در سطح کشور، می‌تواند با برنامه‌ها و اهداف خود در جهت اعتلای ورزش استان به عنوان الگویی در سطح کشور مطرح شود.

کشتکار تصریح کرد: این کانون با ماهیتی که دارد، می‌تواند در دو بخش ورزش و جوانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی یاری‌رسان ورزش باشد و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز از طرح‌هایی که ماهیت عملیاتی در ورزش داشته باشد، حمایت خواهد کرد.

لزوم حمایت از پیشکسوتان ورزش

مدیرعامل انجمن پیشکسوتان ورزش استان بوشهر در این نشست بر اهمیت خدمت‌رسانی به پیشکسوتان به عنوان بخشی از تاریخ ورزش استان و لزوم حمایت از آنان تاکید کرد.

ولید صفری با اشاره به جایگاه ویژه پیشکسوتان اظهار کرد: خدمت به پیشکسوتان که بخشی از تاریخ استان هستند، کاری ماندگار است و کانون پیشکسوتان استان به عنوان اولین کانون در سطح کشور، برای این مهم یاری گر و همراه اداره کل ورزش و جوانان است.

صفری افزود: مجموعه‌ای از تخصص‌های اعضای این کانون در رشته های مختلف، می‌تواند در مسیر ارتقای خدمات اداره کل ورزش به کار آمده و همزمان در مسیر اساسنامه این کانون، برای حمایت از پیشکسوتان موثر باشد.

وی با انتقاد از اینکه پیشکسوتان ورزش به محاق فراموشی رفته‌اند، خاطرنشان کرد: هیات موسس کانون پیشکسوتان ورزش استان به عنوان مجموعه ای مردم نهاد در کنار اداره کل ورزش و جوانان پیگیر تکریم و حمایت از پیشکسوتان است.

در این نشست، مقرر شد طی آینده نزدیک، پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری بین کانون پیشکسوتان ورزش و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر منعقد شود.