توقیف کامیون حامل سنگ سیلیس در بانه

سهراب احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از اطلاعرسانی همیاران طبیعت درباره بارگیری یک دستگاه کامیون حامل سنگ سیلیس از بخش آرمرده، نیروهای اداره منابع طبیعی با هماهنگی ایست بازرسی شهید غلامالهی و پرسنل سپاه، کامیون مذکور را توقیف کردند.
وی افزود: با دستور مقامهای قضایی، پرونده برای طی مراحل قانونی صورتجلسه و پیگیری شد.
احمدی با اشاره به جنگلی بودن شهرستان بانه، تأکید کرد: برداشت سنگ سیلیس موجب تخریب منابع طبیعی میشود و هیچگونه مجوزی برای برداشت آن در شهرستان صادر نشده است.
رئیس اداره منابع طبیعی بانه همچنین از مالکان عرفی و بهرهبرداران محلی خواست از همکاری با قاچاقچیان سنگ سیلیس خودداری کنند و گفت: هرگونه همکاری در برداشت و جابهجایی این سنگ، تبعات قانونی به دنبال خواهد داشت.
