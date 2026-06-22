توقیف کامیون حامل ۲۵ تن سنگ سیلیس قاچاق در بانه

سهراب احمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس اطلاعرسانی همیاران طبیعت و پس از ساعتها رصد و تعقیب نامحسوس، یک دستگاه کامیون حامل ۲۵ تن سنگ سیلیس قاچاق در شهرستان بانه شناسایی و توقیف شد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه، تصریح کرد: این کامیون با همکاری فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی و همکاری مأموران کلانتری ۱۲ انجام شد و خودرو پس از توقیف، فک پلاک و برای انجام مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.
هیچ مجوزی برای برداشت سنگ سیلیس در بانه صادر نشده است
وی، با اشاره به اهمیت حفاظت از عرصههای طبیعی این شهرستان اظهار کرد: با توجه به جنگلی بودن شهرستان بانه و آسیبهای گستردهای که برداشت سنگ سیلیس میتواند به منابع طبیعی وارد کند، هیچگونه مجوزی برای برداشت این ماده معدنی از سوی منابع طبیعی صادر نشده است.
وی ضمن قدردانی از همکاری دادستان شهرستان بانه، فرماندهی و پرسنل کلانتری ۱۲ و مجموعههای همراه در این عملیات افزود: حفاظت از منابع طبیعی نیازمند همکاری همه دستگاهها و مشارکت مردم و جوامع محلی است.
هشدار منابع طبیعی به متخلفان و بهرهبرداران محلی
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بانه با تأکید بر ضرورت همراهی مالکین عرفی و بهرهبرداران محلی جنگلها و مراتع گفت: از افراد دارای سابقه بهرهبرداری یا مالکیت عرفی در عرصههای منابع طبیعی انتظار میرود از همکاری با قاچاقچیان سنگ سیلیس و فراهم کردن زمینه برداشت غیرمجاز از این مناطق خودداری کنند.
احمدی تصریح کرد: هرگونه همکاری، اجازه برداشت یا مشارکت در استخراج و انتقال غیرمجاز سنگ سیلیس، میتواند تبعات قانونی برای افراد متخلف به همراه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بانه با همکاری دستگاههای مرتبط، برخورد با تخریبکنندگان منابع طبیعی و برداشتهای غیرمجاز را با جدیت دنبال خواهد کرد.
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