ایتالیا واکسیناسیون آنفلوانزای پرندگان را در مزارع منتخب آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر از اتحادیه مرکزی تعاونی کشاورزی مرغداران تخمگذار میهن، ایتالیا با هدف تقویت برنامههای کنترل بیماری، اجرای یک طرح آزمایشی واکسیناسیون علیه آنفلوانزای فوقحاد پرندگان (HPAI) را در برخی واحدهای پرورش طیور آغاز کرده است.
این برنامه با نظارت مقامات دامپزشکی و مراکز تحقیقاتی اجرا میشود و هدف آن بررسی عملکرد واکسنها در شرایط واقعی تولید و سنجش میزان تأثیر آنها در کاهش انتشار ویروس است.
شیوع آنفلوانزای فوقحاد پرندگان طی سالهای اخیر خسارات قابلتوجهی به صنعت طیور اروپا وارد کرده و معدومسازی میلیونها قطعه پرنده را در پی داشته است؛ موضوعی که ضرورت استفاده از ابزارهای جدید کنترل بیماری را بیش از پیش نمایان کرده است.
بر اساس این طرح، دادههای حاصل از واکسیناسیون در گلههای منتخب جمعآوری و تحلیل خواهد شد تا مبنایی برای تصمیمگیریهای آینده در حوزه مدیریت بیماری فراهم شود.
اگرچه واکسیناسیون طیور در برابر آنفلوانزای پرندگان همچنان با ملاحظاتی در حوزه تجارت بینالمللی همراه است، اما افزایش موارد ابتلا در کشورهای مختلف اروپایی موجب شده این راهکار بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
متخصصان حوزه بهداشت طیور تأکید دارند که واکسن نمیتواند جایگزین اصول امنیت زیستی شود، اما در کنار اقدامات پیشگیرانه، پایش مستمر و کنترل جابهجاییها میتواند نقش مهمی در کاهش خطر شیوع بیماری ایفا کند.
کارشناسان صنعت طیور معتقدند نتایج این برنامه آزمایشی میتواند در تعیین سیاستهای آینده کشورهای اروپایی درباره استفاده از واکسن آنفلوانزای پرندگان تأثیرگذار باشد.
در صورت موفقیت این طرح، احتمال توسعه برنامههای مشابه در سایر کشورهای تولیدکننده طیور اروپا نیز افزایش خواهد یافت.
فعالان صنعت طیور بر این باورند که تجربه ایتالیا میتواند به یکی از نمونههای مهم جهانی در ارزیابی نقش واکسیناسیون در کنترل آنفلوانزای فوقحاد پرندگان تبدیل شود.
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