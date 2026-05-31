به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ تور رسانهای بازدید از خط تولید جوجه یکروزه تخمگذار در قزوین انجام شد.
مسعود شریعتی، مدیرعامل این شرکت تولیدکننده با بیان این که این مجتمع دارای یک واحد اجداد، ۴ واحد جوجهکشی و ۱۱ فارم است، در جمع خبرنگاران، گفت: ظرفیت این شرکت، تولید ۳۰۰ هزار مرغ مادر بوده که در حال حاضر با تمام ظرفیت فعالیت ندارد.
وی افزود: با فعالیتهای متعدد تولیدکنندگان، کشور از واردات گله مادر بینیاز شد و محصولات داخلی نیاز بازار را پوشش میدهد.
وی اظهار کرد: ما پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مبادرت به ذخیرهسازی اجداد کردیم، در نتیجه فعالیتها بدون وقفه در مدت جنگ ادامه داشت.
این فعال صنعت طیور کشور با اشاره به آزادسازی ارز در دی ۱۴۰۴، عنوان کرد: این تغییرات اقتصادی، سرمایه در گردش تولیدکنندگان را کاهش داد و نیاز به تامین نقدینگی بیشتری در واحدهای تولیدی صنعت طیور نمود پیدا کرد. اما تمام تلاش تولیدکنندگان فعال صنعت به ویژه فعالان جوجه یکروزه تخمگذار حفظ آرامش بازار بود و این که در تامین امنیت غذایی مردم مشکلی به وجود نیاید.
وی با اشاره به افزایش بهای تمام شده محصولات عنوان کرد: با وجود افزایش هزینههای تولید تخممرغ نطفه دار در جنگ تحمیلی سوم به هر کیلو گرم ۹۰ هزار تومان رسید که کمتر از قیمت تمام شده بود.
وی افزود: سویا از هر کیلو گرم ۲۰ هزار تومان با آزادسازی قیمت ارز به ۱۰۰ تا ۱۱۵ هزار تومان افزایش یافت یا ذرت از حدود ۱۱.۵۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان رسید.
این فعال صنعت طیور اظهار کرد: اما با تمام این ناملایمات تولیدکنندگان ایستادند و اجازه توقف تولید ندادند.
این مسئول دولتی با بیان این که یک سوم جوجه یک روزه تخمگذار کشور در این مجموعه تولید میشود، عنوان کرد: اگر تلاش تولیدکنندگان کشور نبود امروز ایران واردکننده جوجه تخمگذار بود. بنابراین، لازم است برخی قوانین دست و پاگیر مرتبط با امنیت غذایی که منجر به کند شدن فعالیت تولیدکنندگان میشود حذف و فضای کسب و کار تسهیل شود.
شریعتی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات فروش در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: تقریبا اکثر تولیدکنندگان سال گذشته بدون سود فعالیت داشتند در حالی که برای تداوم تولید ضروری است فعالیتها بدون زیان باشد. سیاستگذاریهای دولت باید بهگونهای باشد که تولید بدون زیان، حرکت رو به جلو خود را ادامه دهد.
صادرات و چالشهای اداری
این مسئول دولتی در ادامه نشست با اشاره به موضوع صادرات تخممرغ از کشور، گفت: در منطقه کشورهای ترکیه، سوریه، پاکستان و حتی روسیه و اوکراین تولید و صادرات تخممرغ دارند اما تولید ایران از کیفیت بالاتری نسبت به این کشورها برخوردار است.
مدیرعامل شرکت مرغک زیرمجموعه بنیاد مستضعفان با اشاره به برنامهریزیهای این مجموعه برای پایداری امنیت غذایی در کنار ارزآوری، یادآور شد: از دی ۱۴۰۳ تا امروز این مجموعه بیش از ۴ میلیون تخممرغ نطفه دار و حدود ۵۰۰ هزار جوجه یکروزه با وجود تمام قوانین و چالشهای صادراتی به کشورهای مختلف صادر کرده است.
وی با تاکید بر این که امروز زمان انتقاد نیست و باید دنبال راههای بهتر برای تقویت تولید در راستای پایداری امنیت غذایی بود، گفت: در حال حاضر قیمت تمام شده تولید تخممرغ بین ۲۰۵ تا ۲۱۰ هزار تومان در هر کیلوگرم است که ۸۰ درصد این هزینه مربوط به موضوع آزادسازی نرخ ارز است.
پیگیری تداوم تولید و صادرات مازاد محصولات
امیرحسن کیان، مدیر تولید این مجتمع بزرگ تولیدی در صنعت طیور در ادامه با دی خبرنگاران از خط تولید، گفت: بر اساس هدفگذاری انجام شده از یک سال قبل، امروز تولید ۷.۵ میلیون تخممرغ نطفه دار در ماه انجام شد که باعث ثبت رکورد جدید در این صنعت کشور شد.
وی با اشاره به هدفگذاری تولید ۸ میلیون تخممرغ و تبدیل آن به جوجه، ادامه داد: توانایی تولید ۲.۵ تا ۳ میلیون جوجه در ماه را داریم که این تضمینکننده امنیت غذایی در کشور در بخش پروتئین در کشور به شمار میرود.
وی اظهار کرد: اکنون چراغ هیچ فارمی خاموش نیست و تمامی فارم ها فعال بوده که در راستای مسئولیت اجتماعی، جدا از سهم بازار و سود، وظیفه تامین تخممرغ کشور را برعهده داریم و فراتر از این، هدف ارزآوری و توسعه صادرات را پیگیری میکنیم.
این مسئول دولتی با تأکید بر این که استراتژی نخست تولیدکننده اول تامین بازار داخل و سپس صادرات مازاد محصولات است، عنوان کرد: موجود زنده تعطیلی ندارد و در ایام جنگ تحمیلی سوم تولیدکننده پای کار ماند.
کیان در پایان با اشاره به تامین انرژی واحد تولیدی گفت: برای پایداری تولید، انرژی نیاز است و برای جایگزینی برق در صورت خاموشی، سوخت مایع تامین شده تا در صورت چالش برق رسانی و گازرسانی مشکلی در روند تولید ایجاد نشود.
