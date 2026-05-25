برنامه های ایام عرفه و عید قربان در مسجد مقدس جمکران اعلام شد

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسینآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تدارک ویژهبرنامههای عبادی و معنوی آستان مقدس مسجد جمکران به مناسبت روز عرفه و عید سعید قربان خبر داد و اظهار کرد: مراسم پرفیض دعای عرفه عصر روز سهشنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در شبستان بقیع مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این مراسم افزود: برنامه قرائت دعای عرفه از ساعت ۱۶ با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و قرائت زیارت آلیاسین آغاز میشود و در ادامه نیز سخنرانی مذهبی و قرائت دعای عرفه با نوای حجتالاسلاموالمسلمین میرزامحمدی از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه دنبال خواهد شد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران ادامه داد: همزمان با شب عرفه، مراسم دعای توسل نیز در این آستان مقدس برگزار میشود که این آیین معنوی از ساعت ۲۰ با سخنرانی حجتالاسلام مهدوی ارفع آغاز و سپس حاج علی مهدوینژاد به قرائت دعا و مرثیهسرایی خواهد پرداخت.
حجت الاسلام حسینآبادی با اشاره به برنامههای روز عید قربان بیان کرد: مراسم اقامه نماز عید سعید قربان صبح روز چهارشنبه ششم خردادماه در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود و برنامههای این مناسبت از ساعت ۶ صبح با قرائت دعای ندبه آغاز خواهد شد.
وی افزود: پس از قرائت دعای ندبه، نماز عید سعید قربان به امامت حجتالاسلاموالمسلمین اجاقنژاد تولیت آستان مقدس مسجد جمکران اقامه خواهد شد.
معاون فرهنگی مسجد مقدس جمکران همچنین از برگزاری دیگر برنامههای هفتگی این آستان مقدس خبر داد و گفت: مراسم دعای کمیل شامگاه پنجشنبه هفتم خردادماه پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا با سخنرانی و نوای حجتالاسلام رحمانی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: مراسم دعای ندبه صبح جمعه هشتم خردادماه از ساعت ۶ صبح با سخنرانی حجتالاسلام شحیطاط و مداحی حاج احد سبزی در مسجد مقدس جمکران برگزار میشود.
حسینآبادی خاطرنشان کرد: آیین استغاثه به حضرت ولیعصر (عج) و قرائت صلوات ضراب اصفهانی نیز به عنوان آخرین برنامه هفتگی آستان مقدس مسجد جمکران، عصر روز جمعه از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
