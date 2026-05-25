هشدار گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در قم طی دو روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشهها و خروجی مدلهای پیشیابی ادارهکل هواشناسی استان قم حاکی از حاکمیت جوی عمدتاً پایدار اما توأم با وزش باد شدید در سطح استان طی دو روز آینده است.
بر این اساس، وضعیت جوی استان قم در روزهای دوشنبه و سهشنبه، چهارم و پنجم خردادماه ۱۴۰۵ به صورت آسمان صاف تا کمی ابری پیشبینی شده که در برخی ساعات با افزایش سرعت باد همراه خواهد بود.
در این بازه زمانی، جهت غالب باد در سطح استان قم غربی بوده و سرعت آن بین ۵۵ تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت برآورد میشود.
چنین سرعتی از باد، بهویژه در مناطق مستعد و دارای اراضی خشک و فاقد پوشش گیاهی مناسب، میتواند منجر به خیزش و انتقال گردوخاک، افزایش غلظت ذرات معلق در هوا، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا شود.
این وضعیت بهطور خاص برای گروههای حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی میتواند آزاردهنده باشد و ضرورت اتخاذ تدابیر احتیاطی را دوچندان میکند.
در حوزه دمایی، کمینه دمای هوای شهر قم برای روزهای دوشنبه و سهشنبه ۲۱ درجه سانتیگراد و بیشینه دما بهترتیب ۳۸ و ۳۷ درجه سانتیگراد پیشبینی شده است که نشاندهنده تداوم هوای نسبتاً گرم در ساعات بعدازظهر و اوایل شب خواهد بود.
بدین ترتیب، همزمانی گرمای هوا با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک، شرایط جوی خاصی را در این دو روز در سطح استان رقم میزند.
بر پایه آمار ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی، در ۲۴ ساعت گذشته دستجرد با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد بهعنوان خنکترین نقطه استان قم به ثبت رسیده است.
در مقابل، ایستگاههای جمکران و کوه سفید با حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند که این اختلاف دمایی بیانگر تنوع اقلیمی در نقاط مختلف استان است.
با توجه به پیشبینی وزش باد شدید و احتمال خیزش گردوخاک در برخی ساعات، توصیه میشود شهروندان تا حد امکان از ترددهای غیرضروری در فضای باز بهویژه در زمان اوج وزش باد خودداری کرده و افراد دارای بیماریهای زمینهای قلبی و تنفسی، ضمن استفاده از ماسک مناسب، از حضور طولانیمدت در هوای آلوده پرهیز کنند.
همچنین رانندگان وسایل نقلیه لازم است در مسیرهای برونشهری و محورهای مستعد گردوخاک، با احتیاط بیشتری رانندگی کرده و به محدودیتهای دید افقی احتمالی توجه ویژه داشته باشند.
