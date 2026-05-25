به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهاد اظهار کرد: در راستای افزایش آمادگی و تقویت زیرساخت‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب کردستان، ۶ دستگاه دیزل ژنراتور به همراه تجهیزات جانبی مرتبط تأمین شده است.

وی افزود: هدف از اجرای این اقدام، تأمین برق تأسیسات حیاتی آبفا در شرایط اضطراری و جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی به مشترکان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با اشاره به آسیب‌دیدگی بخشی از تأسیسات این شرکت در جریان جنگ ۴۰ روزه رمضان، گفت: بخشی از ساختمان‌ها و تأسیسات آبفا استان دچار خسارت شد که عملیات بازسازی و ترمیم آن‌ها با سرعت در دستور کار قرار گرفت.

فرهاد ادامه داد: تعمیر، بازسازی و مرمت ساختمان و تأسیسات ایستگاه پمپاژ بهاران سنندج و تجهیزات مرتبط از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین ساختمان امور آبفا در شهرهای سنندج و مریوان که در جریان حملات آسیب دیده بودند، بازسازی و مقاوم‌سازی شده‌اند تا خدمات‌رسانی بدون وقفه ادامه یابد.