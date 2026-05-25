به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، با اشاره به ابعاد اجرایی این طرح ملی که با راهبری و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری دنبال شده است، افزود: تاکنون ۳۱ میلیون و ۱۴ هزار و ۵۴۷ ماژول آموزشی توسط دانشآموزان گذرانده شده، ۱۰ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۲۴۱ تمرین در بستر پلتفرم ارسال شده و بیش از ۱۲۴ هزار پروژه نیز از سوی شرکتکنندگان در سراسر کشور به ثبت رسیده است.
وی ادامه داد: طرح «ایران دیجیتال» با هدف توسعه عدالت آموزشی دیجیتال، تقویت مهارتهای آینده و شناسایی استعدادهای دانشآموزی در حوزه فناوریهای نوظهور، با مشارکت دانشآموزان تمامی استانهای کشور اجرا شده و توانسته زمینهای ملی برای یادگیری فراگیر در حوزه هوش مصنوعی ایجاد کند.
مشارکت ۳۳ هزار دانشآموز در نخستین مسابقه ملی هوش مصنوعی
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی با اشاره به یکی از جلوههای مهم این مشارکت ملی اظهار کرد: ۳۳ هزار دانشآموز از ۳۹۸ شهر کشور در مسابقه ملی «کُدبتل ۶» شرکت کردند؛ رویدادی که به عنوان اولین مسابقه ملی هوش مصنوعی در شهریور ۱۴۰۴ برگزار شد و توانست دامنه مشارکت دانشآموزان در زیستبوم هوش مصنوعی کشور را بهطور معناداری گسترش دهد.
او تأکید کرد: برگزاری این مسابقه و استقبال گسترده از آن، نشان داد که در صورت طراحی درست محتوا، ایجاد زیرساخت بومی و ورود هدفمند نهادهای سیاستگذار از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، میتوان مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای دانشآموزی در حوزههای آیندهمحور را در مقیاس ملی فعال کرد.
تداوم آموزش در شرایط جنگی و محدودیتهای زیرساختی
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود به تداوم اجرای طرح در شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: در روزهایی که فضای عمومی کشور تحت تأثیر شرایط جنگ و محدودیتهای زیرساختی قرار داشت، تلاش شد مسیر یادگیری دانشآموزان حتی برای لحظهای متوقف نشود. در همین راستا، پلتفرم «ایران دیجیتال» از طریق اینترنت ملی همواره در دسترس بود و امکانات آموزشی بهصورت پایدار در اختیار کاربران قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: دستیار هوش مصنوعی پلتفرم نیز در تمام این مدت فعال بود تا همراهی آموزشی دانشآموزان بدون وقفه ادامه پیدا کند. همچنین با وجود اختلال عمومی در ارسال پیامکها، تیم فنی در کوتاهترین زمان ممکن راهکار جایگزین را فعال کرد و امکان دریافت کد ورود از طریق بازوی «بله» فراهم شد؛ اقدامی که سبب شد دسترسی دانشآموزان به پلتفرم دچار اختلال نشود و فرآیند ثبتنام و یادگیری ادامه یابد.
وی تصریح کرد: این تجربه صرفاً یک پایداری فنی نبود، بلکه تلاشی برای حفظ یک فضای امن یادگیری در شرایط ناپایدار محسوب میشد؛ فضایی که در آن آموزش همچنان به عنوان یک جریان زنده، مستمر و قابل اتکا دنبال شد. به گفته او، استمرار این فضا با همراهی مدارس، بسترهای ارتباطی و حمایت سیاستی نهادهای مسئول، از جمله معاونت علمی، ممکن شد.
رشد ثبتنام و پروژهها در بازه جنگ و پس از آتشبس
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی در ادامه، به آمار ثبتنام و روند مشارکت دانشآموزان در بازههای زمانی مختلف اشاره کرد و گفت: در فاصله ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین، تعداد ۴۷ هزار و ۷۳۹ نفر در این طرح ثبتنام کردند. همچنین از ۲۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت، که همزمان با دوره پس از آتشبس بود، ۶۶ هزار و ۱۷۳ نفر دیگر به جمع کاربران این پلتفرم اضافه شدند.
بهرامی با اشاره به روند پروژههای ارسالی دانشآموزان افزود: در بازه ۹ اسفند تا ۱۹ فروردین، با وجود شرایط خاص و فضای جنگی کشور، ۲۹ هزار و ۵۶ پروژه توسط دانشآموزان ارسال شد. این در حالی است که در ماه پیش از آغاز این شرایط، تعداد پروژههای ارسالی ۱۳ هزار و ۱۰۶ پروژه بود؛ به این ترتیب، حجم پروژههای ثبتشده در این دوره حدود ۱۲۲ درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: این رشد، نشانهای روشن از تداوم واقعی یادگیری و همراهی فعال دانشآموزان در شرایطی است که حفظ جریان آموزش، کار سادهای نبود. این پویایی پس از آتشبس نیز ادامه یافت و در فاصله ۲۰ فروردین تا ۹ اردیبهشت، ۴۴ هزار و ۷۰۷ پروژه دیگر توسط دانشآموزان ثبت و ارسال شد.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی گفت: در تمام این مدت تلاش شد ارتباط با دانشآموزان و مدارس نهتنها حفظ شود، بلکه تقویت نیز بشود. این ارتباط از طریق بسترهایی مانند شاد، ارتباطات استانی با مدارس و داشبورد مخصوص مدرسه در پلتفرم ادامه یافت تا دانشآموزان از فرآیند یادگیری فاصله نگیرند.
وی افزود: این اعداد صرفاً آمار نیستند، بلکه نشانهای از استمرار یک جریان آموزشیاند که حتی در شرایط دشوار نیز متوقف نشد و با همراهی دانشآموزان، مدارس، تیم اجرایی و پشتیبانی سیاستی و راهبری معاونت علمی زنده و فعال باقی ماند.
تقویت مهارتهای عملی هوش مصنوعی در مسیری پروژهمحور
بهرامی در تشریح دستاوردهای مهارتی طرح «ایران دیجیتال» گفت: شرکتکنندگان در این طرح، یک مسیر آموزشی مرحلهبهمرحله و پروژهمحور را طی کردند و به مهارتهای عملی در حوزه هوش مصنوعی دست یافتند.
به گفته وی، دانشآموزان توانستند مفاهیم کلیدی را از سطح مقدماتی تا پیشرفته، در قالب پروژههای واقعی به کار بگیرند و به طراحی و پیادهسازی راهکارهای مبتنی بر داده بپردازند. در این روند، مهارتهایی مانند تفکر رایانشی، تحلیل مسئله، حل مسئله، انتخاب و پیادهسازی مدلهای مناسب از جمله رگرسیون و طبقهبندی، کار با دادههای متنی و تصویری، و توسعه سیستمهای کاربردی نظیر چتباتها، مدلهای پیشبینی و سیستمهای پیشنهاددهنده در میان دانشآموزان تقویت شد.
بهرامی اظهار کرد: خروجی این فرایند، توانمندسازی شرکتکنندگان در تبدیل مفاهیم نظری به پروژههای قابل ارائه بوده است. تاکنون بیش از ۱۲۴ هزار پروژه توسط دانشآموزان سراسر کشور ارسال شده که حدود ۱۰ هزار پروژه از آنها در داوری ثانویه تأیید شدهاند و فرآیند ارزیابی و داوری همچنان ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به حجم تعامل کاربران با محتوای آموزشی افزود: در مجموع ۳۱,۰۱۴,۵۴۷ ماژول آموزشی توسط شرکتکنندگان گذرانده شده و ۱۰,۷۰۱,۲۴۱ تمرین در بستر پلتفرم ارسال شده است؛ آماری که نشاندهنده تعامل مستمر دانشآموزان با محتوای آموزشی و تبدیل فرآیند یادگیری به تجربهای فعال، کاربردی و مهارتمحور است.
آموزش هوش مصنوعی با یک گوشی هوشمند
بهرامی یکی از ویژگیهای کلیدی این دوره را دسترسپذیری بالای آن دانست و گفت: طراحی این طرح به گونهای انجام شده که کل مسیر یادگیری، حتی با یک گوشی هوشمند نیز قابل طی کردن باشد و تمامی ابزارها و امکانات مورد نیاز برای آموزش، تمرین و اجرای پروژهها بهصورت یکپارچه در بستر پلتفرم در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
وی افزود: تمامی مباحث این طرح متناسب با رده سنی دانشآموزان بهطور اختصاصی طراحی و تولید شده و امکانات ویژه آموزش هوش مصنوعی نیز در پلتفرم پیادهسازی شده است. همین موضوع باعث شده فرآیند یادگیری از حالت انتزاعی خارج شود و مفاهیم بهصورت ملموس، عینی و تجربهپذیر در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی تصریح کرد: در نتیجه این طراحی، شرکتکنندگان نهفقط با مفاهیم آشنا میشوند، بلکه میتوانند آنها را بهصورت عملی پیادهسازی کرده و خروجیهای قابل ارائه تولید کنند. به گفته او، نمونه این روند را میتوان در ویدئوی ارائه یکی از پروژههای دانشآموزی مشاهده کرد که در آن، مسیر شکلگیری ایده تا اجرای نهایی بهصورت کامل نمایش داده شده است.
تغییر نگرش دانشآموزان و تقویت اعتماد به نفس
بهرامی در ادامه به پیامدهای تربیتی و نگرشی این طرح اشاره کرد و گفت: اجرای دوره «ایران دیجیتال» به تغییرات معنادار در نگرش و اعتماد به نفس شرکتکنندگان منجر شده است. حضور دانشآموزان از نقاط مختلف کشور در کنار مشارکت قابل توجه دختران، نشاندهنده شکلگیری فضایی فراگیر برای ورود نسل جدید به حوزههای نوآورانه است.
وی افزود: این تجربه بهطور مشخص به شکستن کلیشههای جنسیتی در حوزه فناوری و هوش مصنوعی کمک کرده و نشان داده است که دختران نیز به عنوان یادگیرنده و سازنده، نقش فعال و اثرگذاری در این عرصه دارند.
به گفته رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، در طول دوره نگرش اولیه برخی دانشآموزان که با تردید یا ترس نسبت به هوش مصنوعی همراه بود، به درک، علاقهمندی و استفاده فعال از این فناوری تغییر یافته است. این تحول موجب شده دانشآموزان خود را نه صرفاً مصرفکننده، بلکه سازنده راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی بدانند.
او تأکید کرد: تجربه انجام پروژههای عملی و ارائه آنها، به شکل قابل توجهی باعث افزایش اعتماد به نفس دانشآموزان در مواجهه با مسائل جدید و در بیان ایدههایشان شده است. همچنین بازخوردهای دریافتی از دانشآموزان و اولیا نیز مؤید رضایت از این تجربه یادگیری و تغییر نگرش ایجادشده در قالب این طرح است.
زمینهسازی برای انتخاب رشته و مسیر شغلی آینده
بهرامی در ادامه، آثار بلندمدت طرح «ایران دیجیتال» را فراتر از یک تجربه آموزشی کوتاهمدت دانست و گفت: این طرح زمینهساز شکلگیری مسیرهای یادگیری و تصمیمگیری آگاهانهتر در آینده تحصیلی و شغلی دانشآموزان شده است.
به گفته این مقام مسئول، شرکتکنندگان با درک کاربردهای واقعی هوش مصنوعی و تجربه ساخت پروژههای عملی، دید روشنتری نسبت به مسیرهای مرتبط با فناوریبه دست آوردهاند و آمادگی بیشتری برای ادامه یادگیری در سطوح پیشرفتهتر پیدا کردهاند.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی خاطرنشان کرد: تجربه کار عملی با ابزارها و مفاهیم، به دانشآموزان کمک کرده است علاقهمندیهای خود را دقیقتر شناسایی کنند و با اعتماد به نفس بیشتری به سمت حوزههایی مانند برنامهنویسی، تحلیل داده و توسعه راهکارهای هوشمند حرکت کنند. این موضوع در بلندمدت میتواند به انتخاب رشته آگاهانهتر و ورود هدفمندتر به مسیرهای تخصصی منجر شود.
وی افزود: همچنین تقویت مهارتهایی مانند حل مسئله، تفکر تحلیلی و توانایی تبدیل ایده به اجرا، ظرفیتهایی را در دانشآموزان ایجاد کرده است که فراتر از این دوره، در سایر حوزههای تحصیلی و حرفهای نیز قابل استفاده و توسعه خواهد بود.
الگویی برای سیاستگذاری آموزش مهارتهای نوظهور
بهرامی در جمعبندی سخنان خود تأکید کرد: طرح «ایران دیجیتال» نشان داده است که با طراحی محتوای مناسب، زیرساخت بومی و همکاری هدفمند دولت و بخش خصوصی، میتوان آموزش مهارتهای آینده را در مقیاس ملی و بدون تحمیل هزینه به خانوادهها اجرا کرد.
وی افزود: این طرح، افزون بر آموزش، بستری عملی برای شناسایی استعدادهای برتر، هدایت دانشآموزان به مسیرهای المپیادی، پژوهشی و کارآفرینانه و پایش مستمر سرمایه انسانی دیجیتال کشور فراهم کرده است.
رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در پایان گفت: طرح ملی «ایران دیجیتال» نمونهای موفق از همکاری اثربخش میان دولت و یک پلتفرم بومی دانشبنیان است که توانسته آموزش رایگان هوش مصنوعی را در سراسر کشور گسترش دهد، عدالت آموزشی دیجیتال را تقویت کند و زیرساختی پایدار برای تربیت نسل آینده اقتصاد دیجیتال ایران فراهم آورد؛ تجربهای که میتواند بهعنوان الگویی قابل تعمیم در سیاستگذاری آموزش مهارتهای نوظهور مورد استفاده قرار گیرد.
