سرمایه گذاران تیک تاک در آمریکا معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ اعلام کرده لالکن مرداک غول رسانه ای، لاری الیسون و مایکل دل از رهبران صنعتی در آمریکا به عنوان سرمایه گذار در معامله ای که برای فعال نگه داشتن تیک تاک در این کشور انجام می شود، مشارکت می کنند.
وی اعلام کرد آمریکا و چین درباره قراردادی که تیک تاک را ملزم به واگذاری دارایی هایش در این کشور به مالکان آمریکایی می کند، به توافق رسیده اند.
سرمایهگذاران پیشنهادی به متحدان ترامپ در دنیای شرکتهای آمریکایی امکان نفوذ در یک اپلیکیشن محبوب شبکههای اجتماعی را می دهد که 170 میلیون کاربر در این کشور دارد و به شکلگیری گفتمان عمومی در زمینه سیاست و فرهنگ کمک میکند.
طبق قرارداد واگذاری تیک تاک که روز شنبه اعلام شد، داراییهای این اپ چینی در آمریکا به طور اکثریت در مالکیت سرمایه گذاران آمریکایی قرار می گیرد و همچنین اداره آن برعهده هیئتمدیرهای در آمریکا خواهد بود که دارای تخصص در حوزه امنیت ملی و امنیت سایبری است.
از سوی دیگر نشریه وال استریت ژورنال در خبری اعلام کرد طبق پیش بینی ها در اواخر هفته جاری دونالد ترامپ توافق تیک تاک را از طریق یک دستور اجرایی تایید و اعلام کند این توافق مطابق با الزامات قانونی است. این گزارش به نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید منتشر شده است.
این اقدام نقطه پایانی بر ماهها مذاکرات بین آمریکا و چین خواهد بود که اهمیت گفتوگوهای گستردهتر تجاری را برجسته کرد.
